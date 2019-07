Formula E New York / Tutti i cambiamenti regolamentari in arrivo

Ci saranno novità per l'attack mode, la modalità di ricarica in gara introdotta quest'anno che consente ai piloti di disporre per alcuni minuti di una potenza aggiuntiva. Dalla prossima stagione offrirà ulteriori 10 kW di potenza, passando dagli attuali 225 kW ai previsti 235 kW. La novità è che non si potrà più attivare l'attack mode in caso di safety car o di bandiere gialle in pista, ma lo si potrà fare soltanto in condizioni normali di gara. I piloti che vorranno usarlo saranno costretti, dunque, ad uscire dalla traiettoria ideale, con il rischio di perdere posizioni, dando così vita a gare ancora più spettacolari.