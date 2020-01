Formula E: Nissan e.dam corre in Cile, un mercato importante per il marchio giapponese Le squadre di Formula E sono pronte per affrontare il terzo appuntamento in sud America., su un territorio importante soprattutto per Nissan, un dei quattro principali mercati latino-americani della elettrica Leaf di Giulia Paganoni

Per la terza gara della stagione, i team del campionato elettrico atterrano in Cile. I questa terra, Nissan e.dams ha conquistato la sua prima pole position nel campionato ABB FIA Formula E Championship con Sebastien Buemi.

Obiettivi Nissan in Formula E

La casa Giapponese partecipa alla Formula E per dimostrare la potenza e le prestazioni delle tecnologie dei veicoli elettrici e per condividere la visione Nissan Intelligent Mobility con gli appassionati di tutto il mondo. Il Cile è stato uno dei quattro principali mercati latino-americani selezionati da Nissan per l'introduzione della nuova Nissan Leaf, che è ora disponibile in diversi mercati dell'area, tra cui Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica e Uruguay e presto raggiungerà anche Porto Rico ed Ecuador.

Nuovo sistema di propulsione per la sesta stagione

Per la sesta stagione della Formula E, il team Nissan e.dams ha sviluppato e aggiornato il sistema di propulsione delle monoposto, in linea con le nuove regole della serie, sostituendo il doppio motore elettrico.

Nelle gare iniziali di questa edizione, svolte a novembre 2019 a Riyadh (Arabia Saudita), il team ha dimostrato un buon ritmo di gara: Rowland ha chiuso entrambe le gare tra i primi cinque, mentre Buemi ha iniziato la seconda gara dalla prima fila.

Programma in Cile

Le monoposto esordiranno in Cile sul circuito di Parque O'Higgins, con le sue 14 curve in 2,35 km, alle ore 17:00 locali (21:00 ora italiana) di venerdì 17 gennaio, con la sessione di collaudo. La giornata di sabato avrà inizio alle 08:00 (12:00 ora italiana), con il classico format di gara: 45 minuti più un giro, programmata per le 16:04 (20:04 ora italiana).