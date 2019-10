Formula E, Nissan inizia i test per la sesta stagione I piloti Buemi e Rowland tornano al volante delle monoposto elettriche in preparazione della sesta stagione Nissan e.dams torna in pista insieme agli altri team della Formula E per affrontare i test pre-stagionali ufficiali a Valencia, in Spagna, in vista dell'inizio della sesta stagione. Tra le novità, in pista anche Porsche e Mercedes-Benz di Giulia Paganoni

1' di lettura

Dalle monoposto alle auto di serie

Dopo un debutto di successo nella scorsa stagione, Nissan e.dams si appresta a partecipare alla nuova edizione della Formula E ABB FIA per continuare a dimostrare la potenza e le prestazioni delle tecnologie elettriche e promuovere la visione Nissan Intelligent Mobility che il marchio giapponese adotta anche per le auto di serie. Infatti, unendo l'esperienza come azienda produttrice di Nissan Leaf (il veicolo elettrico più venduto al mondo) gli oltre 60 anni di storia di Nismo nelle innovazioni del settore motorsports e le vittorie di e.dams, il team Nissan e.dams ha sviluppato un propulsore ottimizzato per questa sesta stagione, in linea con il nuovo regolamento della gara, che sostituisce il doppio motore elettrico Nissan.

Com'era andata la scorsa stagione

Nella scorsa stagione Sébastien Buemi ha conquistato la prima vittoria in assoluto per il team ed è stato protagonista di una sorprendente rimonta alla fine della stagione concludendo il campionato in seconda piazza. Il suo compagno di squadra Oliver Rowland è stato il miglior esordiente e ha portato Nissan sul podio per la prima volta in assoluto. I due piloti hanno collezionato tre pole position a testa, facendo di Nissan e.dams l'avversario da battere nelle qualifiche.

I test si svolgono il 15, 16 e 18 sulla pista di Valencia. Durante il test spagnolo, le monoposto elettriche Nissan sfoggeranno una livrea ma sarà solo un'anteprima: la versione ufficiale per la sesta stagione verrà presentata il prossimo 22 ottobre in Giappone.