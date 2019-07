Formula E, la prima gara della stagione a New York. Vince Buemi su Nissan Il capolista Jean-Eric Vergne su DS chiude a zero punti di Corrado Canali

2' di lettura

Si parte per la prima gara con la pole position di Sebastien Buemi su Nissan che è affiancato da Pascal Wehrlein su Mahindra. Attardati i piloti con le migliori possibilità divittoria finale per una gara che come al solito si svolge per 45 minuti più un giro.

Parte bene Evans che salta Wehrlein, ma è subito bagarre che costringe Vergne a rientrare ai box per farsi sostituire il musetto che gli fa perdere diverse posizioni. Il migliore dei pretendenti al titolo in gara è Luca di Grassi che è comunque soltanto al 10 posto. Felipe Massa su Venturi partito ultimo scala posizioni fino alla dodicesima posizione, mentre Buemi resta in testa seguito da Lynn il pilota svizzero su Jaguar il compagno di squadra di Evans che in decima posizione fa un leggero passo avanti in classifica.

In terza posizione Alexander Sims su Bmw, quarto Daniel ABT su Audi. Bird viene penalizzato con 10 secondi per la bagarre iniziale, mentre quasi tutti i piloti recuperano energia con l'attack mode. Il pilota in testa alla classifica Jean-Eric Vergne è soltanto diciottesimo. Problema ad Alexander Lynn che perde posizioni e rallenta di colpo e deve riturarsi.

Entra la safety car per liberare la pista della vettura di Lynn. Pubblico delle grandi occasioni per la prima gara della Formula E. Perde posizioni ABT fino alla nona posizione che viene passato anche dal compagno di squadra Lucas di Grassi. Scatenato Evans il più combattivo in pista oltre che terzo assoluto.