Formula E: primo campionato sportivo motoristico a impatto zero

Progetti a cornice delle competizioni

I progetti selezionati da Formula E sono socialmente sostenibili, facilitano la produzione di energia rinnovabile e massimizzano i benefici ambientali portati dalle vetture elettriche, grazie all'impegno di Formula E per lasciare un'eredità positiva e concreta nei Paesi e nelle città dove si disputano le gare. Inoltre, la maggior parte dei progetti di protezione del clima è pensata per portare investimenti dalle nazioni sviluppate ai paesi in via di sviluppo. Sin dalla sua prima stagione, la Formula E corre nei paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti per veicoli elettrici, e questo si riflette nelle sedi scelte per i progetti su cui vengono effettuati gli investimenti. Per gli eventi europei e per l'E-Prix di Roma, invece, Formula E ha investito in certificati di energia rinnovabile e Garanzie di Origine (GO), certificati della Comunità Europea che vengono utilizzati per compensare le emissioni inevitabili prodotte durante ogni evento.

La Formula E è già al lavoro per valutare nuove iniziative per combattere ulteriormente la crisi climatica globale. Per questo motivo, a nome di Formula E, l'amministratore delegato Jamie Reigle ha firmato la lettera dell'ONU per l'UE 2030 nella quale sostiene la campagna globale dell'Onu “Race to Zero” per un'economia carbon zero che protegga dalle minacce future, crei opportunità di lavoro di qualità, e favorisca una crescita inclusiva e sostenibile.