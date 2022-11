Formula E, Racing Force fornirà l’abbigliamento da gara a Maserati

Innovazione e performance

«Siamo davvero orgogliosi - sottolinea Bruno Curletto, chief commercial officer di Racing Force Group - di collaborare con Maserati Msg, specialmente in un momento così importante, in cui il team sta iniziando un nuovo capitolo nella sua storia agonistica. Omp e Maserati condividono lo stesso desiderio di unire innovazione ed elevate performance nei propri progetti».

«Prima di decidere di appendere il casco al chiodo - afferma James Rossiter, Team principal di Maserati Msg Racing - ho utilizzato per lungo tempo gli equipaggiamenti di sicurezza Racing Force e ritengo che ogni loro prodotto stabilisca e costituisca il punto di riferimento per la sicurezza nel motorsport. Come squadra, per i nostri piloti è cruciale avere i migliori strumenti a disposizione, e Racing Force, per la sua presenza costante ai vertici dell’innovazione nella sicurezza, rappresenta una scelta naturale mentre ci avviciniamo alla Season 9».