Formula E, a Roma vincono Vergne (Ds Techeetah) e Vandoorne (Mercedes Eq)

2' di lettura

La cornice romana ha regalato grandi c olpi di scena nelle due gare del weekend. Giornate intense e dall'alto tasso di concentrazione.

Ad avere la meglio nelle due gare italiane sono stati Vergne nella giornata di sabato e Vandoorne in quella di domenica che si portano a casa punti importanti in ottica campionato, dove il leader resta Sam Bird (Jaguar racing) con 43 punti.

Il round 3 di Roma

Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah) ha scelto il momento giusto per passare dal quinto al primo posto nella gara di apertura del double-header dell'E-Prix di Roma sulle strade del quartiere dell'Eur, seguito dalla coppia dei piloti della Jaguar Racing, Sam Bird e Mitch Evans.Vergne ha calcolato alla perfezione le attivazioni della modalità Attack, con i primi 15 piloti separati da poco più di cinque secondi a metà gara.

Ha mantenuto i nervi saldi e ha difeso la sua posizione dagli attacchi del suo sfidante Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler), che ha avuto un problema tecnico negli ultimi cinque minuti di gara per cui è stato costretto a rallentare e cedere il comando a Vergne. Ciò ha causato un effetto domino alle sue spalle con Stoffel Vandoorne che ha avuto la peggio, poiché per evitare l'urto con l'Audi è dovuto uscire dalla traiettoria di gara e ha urtato le barriere, nonostante fosse riuscito a recuperare le posizioni perse all'inizio.A questo punto è stato necessario far scendere in pista la safety car, per consentire le operazioni di pulizia del circuito e la gara si è conclusa con tutte le auto in fila dietro la Mini Electric Pacesetter: Vergne in prima posizione, seguito dai due piloti del team Jaguar, che hanno recuperato posizioni partendo rispettivamente dal decimo e dal tredicesimo posto.

ll round 4 di Roma

La seconda tappa romana di domenica 11 aprile, round 4 del Campionato del mondo Abb Fia Formula E, si chiude con la vittoria di Stoffel Vandoorne a bordo della sua Mercedes Eq. Dopo i primi giri passati all'inseguimento dei giovani rivali Nick Cassidy della Envision Virgin Racing e Norman Nato della Rokit Venturi Racing, Stoffel Vandoorne prende il comando della gara a dieci minuti dall'inizio e non lo lascia fino al traguardo, dimostrandosi il pilota più abile a gestire il vantaggio, sfruttando i tre attack mode obbligatori e il fanboost degli spettatori a casa, un elemento che è sempre più parte fondamentale dello spettacolo della Formula E.

Classifiche e prossimo appuntamento

La classifica piloti dopo le prime quattro gare della stagione vede al comando Bird (Jaguar) con 43 punti, seguito dal compagno di squadra Evans a 39 punto e Frijns (Envision Virgin racing) a 34 punti.