Formula E: vittoria di Antonio Felix DA Costa (Ds Techeetah) al Monaco E-Prix

A Montecarlo, per il Monaco E-Prix, i piloti del campionato 100% elettrico regalano ai fan l'ennesima prestazione entusiasmante di questa prima stagione da Campionato del Mondo Fia.

Protagonista il superpoleman e campione in carica Antonio Felix Da Costa, che sale sul gradino più alto del podio a bordo della sua Ds Techeetah dopo una gara combattuta rientrando in corsa per il titolo grazie a un balzo in avanti in classifica generale che lo porta al quarto posto con 52 punti.

Com'è andata la gara e come cambia la classifica

La competizione ha rischiato di essere fortemente influenzata dall'entrata della safety car a pochi giri dalla fine: lo stop dell'Audi Sport Abt Schaeffler di René Rast ha lasciato infatti i fan con il fiato sospeso per qualche minuto. L'incidente ha dato tuttavia ai piloti l'occasione di ricompattarsi, dando inizio a un'emozionante battaglia lunga 6 minuti più un giro tra Da Costa, Mitch Evans, Robin Frijns e Jean Eric Vergne. Alle spalle del vincitore, a spuntarla è l'olandese del team Envision Virgin Racing, Robin Frijns, che ottiene alla seconda piazza assoluta si impone come nuovo leader del mondiale con 62 punti (senza aver ancora vinto una gara), seguito dall'australiano Mitch Evans sulla Jaguar (terzo in classifica mondiale con 54 punti) e da Vergne, che ha chiuso in quarta posizione. Altro weekend ricco di difficoltà per il team Mercedes Eq, con Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne che non riescono a tagliare il traguardo incassando uno “zero” pesantissimo. Comunque, il team riesce a mantenere la testa della classifica generale con 105 punti seppur incalzato dalla Jaguar Racing ormai a soli due punti di distanza. Il pilota olandese, Nyck De Vries, leader della classifica mondiale alla vigilia del Monaco E-Prix, viene scavalcato dal connazionale Frijns rimanendo bloccato a quota 57 punti dopo il secondo zero consecutivo in questa stagione.

Prossimo appuntamento con la Formula E

La Formula E torna in pista per l'ottavo appuntamento stagionale il 19 giugno e il 20 giugno per il primo appuntamento transatlantico della stagione del Puebla E-Prix, in Messico.