Formula ibrida e nuovi temi per rilanciare il Made in Italy

Il 2021 è un anno ricco di novità anche per l’Accademia di Costume&Moda di Roma che in primavera inaugurerà la sede di Milano (i corsi triennali, per ora, sono partiti online). L’attenzione dell’Accademia è andata a concentrarsi su partnership e contenuti: «Abbiamo studiato un’offerta formativa attuale e approfondita, che coinvolga le aziende - dice Lupo Lanzara, presidente -. L’Accademia vuole posizionarsi sull’esperienza didattica di qualità e formare i ragazzi in modo tale da renderli capaci di affrontare sfide reali».

Tra i corsi in partenza a Milano ci sono tre master (per i quali sono previste in totale 15 borse di studio, di cui sei offerte da aziende italiane come Giorgio Armani o Slowear): Fashion communication&art direction; Creative direction for the performing arts; Fashion sustainability & industry evolution.

Questi percorsi di studio interpretano i cambiamenti che settore sta vivendo, proponendosi anche come base per la ripartenza: «La comunicazione sarà sempre più decisiva nella moda, così abbiamo voluto costruire il master su un approccio culturale e curatoriale, ma anche tecnologico e narrativo. Avranno un ruolo chiave nella ripresa anche i manager che opereranno nel mondo delle arti performative, un ambito che ha subìto pesantemente le restrizioni, ma dalle quali ripartirà la rinascita culturale», dice Lanzara.

Se le iscrizioni ai master di Milano sono ancora aperte, i corsi di Roma in partenza a febbraio sono già pieni: «Abbiamo avuto un’ottima risposta per fortuna: continuiamo con una didattica ibrida e laboratori in presenza. In questo contesto l’importante è reagire e adattarsi».