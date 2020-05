Fornitura di 10 milioni di mascherine alle farmacie, pronto l’accordo L’intesa verrà siglata nelle prossime ore tra il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l'Associazione distributori di farmaci

(Ansa)

1' di lettura

Un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più Iva. È l'intesa che sarà siglata nelle prossime ore tra il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, Federfarma e l'Associazione Distributori di Farmaci (Adf). Secondo l'intesa, i farmacisti pagherebbero a 38-40 centesimi le mascherine all'ingrosso, con un guadagno di circa 10 centesimi alla vendita per ognuna, raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all'emergenza.

I dispositivi scarseggiano

Non poca sorpresa sta suscitando nelle ultime ore la carenza delle mascherine al prezzo calmierato, registrata in particolare da lunedì scorso, data per la quale ne era stata annunciata la vendita in decine di migliaia punti vendita. A confermare la carenza nei negozi - oltre alle segnalazioni di associazioni, cittadini e delle stesse farmacie - è anche Federdistribuzione, che proprio qualche giorno fa aveva siglato l'accordo con il commissario Arcuri per la vendita su larga scala. Dopo l'intesa con supermercati, farmacie e presto con i tabaccai, le stime erano di centomila punti vendita dei dispositivi in tutta Italia: uno ogni 600 abitanti.

Coronavirus, Federfarma Milano: "Non abbiamo ancora ricevuto mascherine a 50 centesimi"

Allo studio una norma per i più disagiati

Si lavora nell’esecutivo anche a una norma per garantire la fornitura di mascherine economiche e monouso gratis a chi sia in situazione di grave difficoltà economica. Della misura si sarebbe discusso negli ultimi vertici di maggioranza: per l'intervento dovrebbero essere stanziati fondi ad hoc nel decreto di maggio.