Forte dei Marmi orfana dei russi, il bunker dorato anti-Covid si salva con gli affitti low cost Un villino che lo scorso anno costava 12mila euro al mese ora ha dimezzato il prezzo. Corchia (Albergatori): “Quest’anno puntiamo solo a rientrare dalle spese” di Luca Benecchi

Forte dei Marmi (Adobe Stock)

Davanti allo scacco tra rassegnazione e risentimento populista, tra lusso e sopravvivenza, anche Forte dei Marmi si è dovuto adeguare. Il mare dei ricchi ha cambiato pelle. L'estate senza russi è difficile da digerire.

Fin da febbraio l'epidemia è riuscita a trasformare questo angolo di Versilia in una specie di bunker dorato. Con le ville piene di fuggitivi dalle vie della moda di Milano, in barba anche alle norme che vietavano il trasferimento dai comuni di residenza. «Non facevano vita mondana, rispettavano il lock down spaventati come gli altri – racconta il giovane giardiniere che in quelle ville taglia erba e pianta fiori –. Stavano tutto il giorno in casa e uscivano solo per fare la passeggiata con il cane. E poi il verduraio di fiducia gli portava tutto quello di cui avevano bisogno a domicilio».

Ma da queste parti non si sono rifugiati solo i milanesi. Loro malgrado o per loro fortuna, sono rimaste intrappolate anche molte famiglie di Mosca e San Pietroburgo sorprese dal Covid e costrette, si fa per dire, a svernare tra Cinquale e Marina di Pietrasanta: qui hanno aspettato la fine dell'emergenza. Con le tate e i bambini a popolare i giardinetti pubblici altrimenti deserti.

Una panoramica dall’alto di Forte dei Marmi (Afp)

Ma i russi rimasti non sono certo bastati per raddrizzare la sfortunata stagione estiva del famigerato 2020. Almeno dal punto di vista del fatturato, perché quello è nelle loro mani da parecchi anni. Da quando i primi oligarchi, politici e registi scoprirono queste spiagge e il tanto rincorso modello di vita italiano. Ma i vuoti sotto gli ombrelloni e negli alberghi non sono solo dovuti all'assenza dei sudditi di Putin, all'appello mancano anche i viaggiatori inglesi e le numerosissime famiglie arabe sempre in cerca di spazi e nuovi modi per spendere.

Per una volta dunque le sorti del Forte sono finite nelle mani e nel portafogli degli italiani. Che anche loro quest'anno di spendere cifre da capogiro sembra non ne abbiano molta voglia. L'idea in testa sembra essere una sola: trovare una casa isolata per sé, famiglie e amici al seguito. Affittare casa per l'estate, restare in solitudine e in sicurezza dunque.