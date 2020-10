Forti acquisti su galassia Samsung dopo morte presidente. Ipotesi extra dividendo

(Agf)

La cedola straordinaria consentirebbe agli eredi del miliardario coreano di pagare le tasse previste sulla successione che ammonterebbero a circa 9 miliardi di dollari

Forti acquisti alla Borsa di Seul sui titoli della galassia Samsung dopo la morte dello storico presidente, Lee Kun-hee, figlio del fondatore del gruppo e artefice della trasformazione in colosso globale dell'azienda coreana. La società al vertice della catena societaria Samsung C&T ha guadagnato il 13,6%, mentre Samsung Life Insurace, secondo azionista di Samsung Electronics, è salita del 3,8%, Samsung SDS del 5,5%, mentre hanno chiuso in rosso Samsung Biologics, Samung Engineering. Chiusura poco mossa per Samsung Electronics(+0,3%).

Ipotesi extra dividendo per pagare tasse di successione

Secondo quanto riportato dalle agenzie internazionali a spingere le quotazioni nella prima seduta dall'annuncio della morte del presidente, sarebbe la possibilità di un extra dividendo da parte di alcune delle società della galassia Samsung per consentire agli eredi del miliardario coreano di pagare le tasse previste sulla successione che ammonterebbero a circa 9 miliardi di dollari. La maxi cedola eviterebbe agli eredi di dover cedere quote in particolare in Samsung Electronics e in Life Insurance ridimensionando la presenza nel gruppo.

Voci anche di un possibile riassetto al vertice

Ma ad accendere la speculazione di Borsa è anche l'ipotesi di un riassetto del gruppo con il vicepresidente di Samsung Electronics, Lee Jae-Yong, sempre nel mirino della giustizia per due indagini relative a presunte frodi e manipolazione del mercato nello scandalo che portò all'impeachment del presidente sudcoreano Park Geun-hye nel 2017.

