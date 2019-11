Maltempo, Italia sferzata dalla pioggia: danni in Liguria e Campania, famiglie evacuate Allerta rossa in diverse aree della Liguria. Nel Levante è esondato il Vara nel comune di Sesta Godano. Colpita Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

Le piogge e il forte vento che da molte ore colpiscono gran parte della penisola stanno provocando esondazioni di fiumi e danni. La situazione è critica in diverse zone della Liguria. Nel Levante. dove l’Arpal ha diramato allerta rossa fino alla sera del 3 novembre da Portofino a Sarzana, è esondato il Vara in località Sciarpato, nel comune di Sesta Godano. Una famiglia è stata sfollata e altre due sono state trasferite ai piani alti di una palazzina. Anche il paese di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure è allagato. Allagamenti anche a Maissana. Il fiume Vara minaccia anche l'direttamente Varese Ligure perché, dopo aver oltrepassato il secondo livello di guardia, è arrivato a toccare uno dei ponti nel centro dell'abitato.



Anche il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, località che attualmente è isolata; decine gli interventi del personale del comune. Chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia.

Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha chiesto ai concittadini di non uscire di casa. Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure, mentre le precipitazioni continuano ad intensificarsi. A Lavagna, una tromba d’aria ha scoperchiato una palazzina e 9 persone sono state evacuate. Passeranno la notte fra il 3 e il 4 novembre presso alcune abitazioni messe a disposizione dal Comune. Sempre a causa del maltempo, una crepa si è aperta su un ponte nel comune di Albiano Magra, località al confine tra la provincia della Spezia e quella di Massa Carrara. Sul posto i tecnici Anas e i vigili del fuoco.

Nel Ponente, circa sessanta persone sono rimaste isolate per alcune ore in località San Pietro, a Sanremo, a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. La Protezione civile ha poi creato un valico pedonale, che al momento resta l'unico passaggio per raggiungere la frazione. Sempre a Sanremo, una persona è stata sfollata dal proprio appartamento a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia costante, mentre due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato.Nell'entroterra sanremese si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni, mentre diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia.

Pesante anche la situazione nel Mar Ligure: tra domenica e lunedì è attesa una forte mareggiata «con onde alte fino a 4 metri e una decina di secondi di 'periodo'». Lo hanno sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni. «Non crediamo che sarà una mareggiata paragonabile a quella che ha colpito la Liguria nel 2018, ma ci sono tutti gli elementi per prevedere disagi importanti», ha detto Giampedrone.

Campania: cento famiglie evacuate a Nocera Inferiore

Difficile la situazione anche in diverse località della Campania.

Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, è arrivata in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango. Sempre nel comune dell'agro nocerino sarnese è stato disposto l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare le vettura in prossimità di sottopassi e corsi d'acqua. A causa di allagamenti, inoltre, è stata decretata la chiusura del cimitero cittadino. Stessa decisione è stata adottata anche a Sarno dove è stato ordinato anche il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree alberate.

Un piccolo smottamento si è verificato anche in Costiera amalfitana sulla strada provinciale che collega Ravello con Tramonti. A Salerno, invece, sono caduti alcuni alberi sul lungomare Trieste, ma non si registrano criticità allarmanti.

A causa del mare agitato Capri potrebbe rimanere isolata: l’ultimo traghetto, dall’isola alla terraferma, è partito nella tarda mattinata di domenica. Le condizioni meteo per la giornata di lunedì sono previste in via di peggioramento.