Fortnite, Epic Games licenzia 830 dipendenti e vende Bandcamp

La software house produttrice di Fortnite Epic Games sta licenziando circa 830 dipendenti, pari al 16% del suo organico, e cede la piattaforma musicale online Bandcamp .

L’azienda di videogiochi scorporerà anche la maggior parte di SuperAwesome che Epic Games ha acquisito nel 2020. SuperAwesome è una piattaforma che consente agli sviluppatori di includere strumenti per la sicurezza dei bambini nei loro prodotti.

«Sebbene Fortnite stia ricominciando a crescere, il trend è guidata principalmente dai contenuti dei creator con una significativa condivisione dei ricavi, e si tratta di un’attività con margini inferiori rispetto a quella che avevamo quando Fortnite Battle Royale è decollato», ha dichiarato l’amministratore delegato Tim Sweeney in un’e-mail ai dipendenti.

Sweeney ha dichiarato che circa due terzi dei licenziamenti sono stati effettuati al di fuori dei team di sviluppo principali e che i tagli aiuteranno l’azienda a «raggiungere l’altro lato della redditività».

L’industria videoludica è alle prese con un rallentamento della spesa, in quanto i giocatori, stanchi dell’inflazione, diventano più selettivi nella scelta dei titoli più popolari. Le software house produttrici di videogiochi tradizionali hanno lottato per conquistare i primi posti con nuovi operatori come Warner Bros Discovery, il cui gioco Hogwarts Legacy , basato sul ciclo di Harry Potter, è stato un grande successo.