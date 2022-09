Forum Ambrosetti, Calenda: rigassificatori anche militarizzando. Tajani: inevitabili le sanzioni alla Russia

9:54 Gelmini, serve formazione professionale continua

«Dobbiamo lavorare in modo sinergico sulla formazione professionale dei lavoratori, anche sulla formazione dei lavoratori disoccupati e in transizione. E dobbiamo essere pronti ad accompagnare le transizioni con tecnici che possano fare fronte alle richieste di professionalità altamente specializzate. Non possiamo permetterci che posizioni restino scoperte per assenza di personale». Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, intervenendo durante l’ultima giornata della 48esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti, in corso a Cernobbio. «Una cosa che non dobbiamo fare è demonizzare l’istruzione professionalizzante», secondo Gelmini. In un contesto nel quale, se è vero che le storie dei vari Paesi sono diverse tra loro, è vero anche che «i numeri però sono un po’ spietati e ci inchiodano alle nostre responsabilità. Se altri Paesi hanno 800mila studenti iscritti agli Its e noi fatichiamo ad arrivare a 20.000, questo ci deve fare correre e avviare un percorso nuovo. Il Pnrr ci deve spingere a rafforzare e incrementare il numero di studenti iscritti agli Its. È anche una questione di difesa del Made in Italy».