Forum Ambrosetti, Mattarella: «Serve rapida approvazione del Recovery fund». Gentiloni: «No ritorno rapido a Fiscal compact, rischio seconda recessione»

8:10 Mattarella apre la seconda giornata. Poi confronto tra i sindaci di Milano e Berlino

Soprattutto Europa, ma anche la nuova era green e la resilienza delle città nell'era del Covid, con un confronto tra i sindaci di Milano e Berlino. Sono i temi portanti della seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio, che si apre con l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e si chiuderà con quello del premier, Giuseppe Conte. Tra gli interventi in agenda, quelli del responsabile per il Green Deal Europeo Frans Timmermans, in videoconferenza da Bruxelles e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea Josep Borrell. Ed è previsto anche un aggiornamento sulle negoziazioni relative alla Brexit con l'intervento di Michel Barnier in videoconferenza da Bruxelles. Sarà invece incentrato sulla competitività e attrattività dell'Unione Europea nell'era post Covid-19 il dibattito tra Mario Monti (in videoconferenza da Milano) e Mariya Gabriel (in videoconferenza da Sofia) . Mentre le misure politiche a sostegno delle economie europee saranno al centro dibattito che vedrà protagonisti Geert Wilders, Jörg Kukies, Bruno Le Maire, Nadia Calvio (in videoconferenza da Madrid), Klaus Regling e il Commissario europeo, Paolo Gentiloni.