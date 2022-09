Forum Ambrosetti, Mattarella: sull’energia urgente risposta Ue. Gentiloni: non fermarsi sul Pnrr

9:54 Gentiloni: non fermarsi sul Pnrr

«Non sappiamo come evolverà la crisi. Veniamo dal Covid su cui la Ue ha fatto un exploit di solidarietà. Poi c’è stata l’invasione dell’Ucraina. La Russia è in difficoltà, ma è tenuta in piedi dai prezzi altissimi di gas e petrolio. Il primo rischio è che si avverino le profezie di inflazione e recessione, con effetti negativi anche per le imprese. Per questo non dobbiamo perdere bussola di crescita, Europa, transizione». Lo ha detto il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. Che ha aggiunto: la guerra potrebbe poi comportare rischi «con riflessi finanziari nei paesi ad alto debito. Non accade per ora. Il sistema bancario è molto più forte di prima. Il Pnrr non è superato perché guarda ai ritardi di competitività storici. Sono possibili dei correttivi che si stanno già affrontando, ma occorre non fermarsi. Dobbiamo aggiornare le nostre regole fiscali e governare l’emergenza energetica. Abbiamo lavorato per promuovere stoccaggio, risparmio e diversificazione delle fonti energetiche. Ora maturano condizioni per fare salto in avanti».