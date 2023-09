Forum Ambrosetti, tutti video

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bassoli, HPE Italia: “Nell'uso dei dati l'Italia è al livello degli altri stati europei”

Nella prima giornata del forum di The European House Ambrosetti, parla Claudio Bassoli, Presidente e AD di Hewlett Packard Enterprise Italia: “In Italia si assiste a un trend positivo sull'utilizzo dei dati. In un indice che va da 1 a 5 siamo al 2,3, in linea con gli altri stati europei. Usare i dati può far aumentare del 30% le vendite, del 70% la velocità in ricerca e sviluppo e fino al 90% il rilascio di nuovi servizi sul mercato. Ma per crescere ancora servono infrastrutture di telecomunicazione e per gestire i dati”.



Carrozza, CNR: “Serve un investimento nella ricerca fondamentale consolidato negli anni”

Nella prima giornata del forum di The European House Ambrosetti, parla Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR: “Dopo i grandi investimenti degli ultimi due anni, legati al PNRR e alla Missione 4 su ricerca e sviluppo sui temi considerati strategici, noi scienziati ci aspettiamo un investimento nella ricerca fondamentale consolidato negli anni”.



Rebattoni, IBM: “Una azienda su due nel mondo adotta strumenti di AI” Nella prima giornata del forum di The European House Ambrosetti, parla Stefano Rebattoni, Presidente e AD di IBM Italia: “L'AI è il trend del momento. Se nel 2017 solo il 17% delle aziende nel mondo utilizzava strumenti di intelligenza artificiale, questa percentuale è arrivata al 50% nel 2022. Adottare l'intelligenza artificiale porta un ritorno in produttività ed efficienza dell'impresa e un aumento delle competenze”.

Falcone, Red Hat Italia: “Su digitalizzazione e AI mancano competenze e investimenti in formazione” Nella prima giornata del forum di The European House Ambrosetti, parla Rodolfo Falcone, Country Manager di Red Hat Italia: “Il processo di digitalizzazione delle imprese è ormai avviato, spianto dall'esperienza della pandemia e dagli investimenti del PNRR, ma mancano le competenze. Per questo saranno necessari investimenti in formazione”.

Guglielminotti, Nhoa: “La politica dovrà investire sulla produzione di batterie per evitare il rischio dipendenza dall'Asia”

Nella prima giornata del forum di The European House Ambrosetti, parla Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo Nhoa: “Con la spinta dell'Europa, il passaggio dall'auto con motore a scoppio a quello elettrico sarà realtà. La rete di ricarica sarà pronta, ma per evitare di essere dipendenti dall'Asia, l'Europa dovrà fare scelte politiche per investire nella produzione di batterie”.