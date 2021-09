Forum Ambrosetti, videointerviste: la voce dei protagonisti

2' di lettura

Via al tradizionale Forum Ambrosetti “Intelligence on the world, Europe and Italy - Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, giunto alla quarantasettesima edizione. I lavori si aprono a Villa d’Este di Cernobbio il 3 agosto per concludersi domenica 5 settembre. Ecco, nelle videointerviste, il racconto dei protagonisti dell'annuale incontro che si svolge in riva al lago di Como.

Lo studio Microsoft: con l’investimento in digitale si riducono le emissioni di CO2

A margine del forum The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Silvia Candiani, amministratore delegato Microsoft Italia. “La nostra ricerca, che indaga sul contributo del digitale allo sviluppo sostenibile, evidenzia che investire in digitale porta a una riduzione delle emissioni di CO2. In sostanza, investire in digitale può avere lo stesso impatto di un investimento in energie rinnovabili.”

HPE: superato il cloud centralizzato, il futuro è il cloud distribuito

A margine del forum The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Stefano Venturi, presidente di Hewlett Packard Enterprice Italia. “Estrarre valore dai dati è l’elemento più importante. Come e da cosa generarli è un’operazione molto complessa a causa degli enormi volumi. Il vecchio modello di cloud centralizzato è ormai superato e oggi bisogna puntare sul cloud distribuito.”

A2A: nel 2021 Italia ha esaurito le risorse di un anno a giugno

A margine del forum The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Marco Patuano, presidente A2A. “Il nostro pianeta consuma troppe risorse. L’Italia sui temi ambientali ha avviato un percorso a macchia di leopardo. Nel caso della raccolta differenziata non mancano gli impianti, ma l’iter autorizzativo è lungo e pieno di ostacoli. Attraverso il piano di rilancio però, l’Europa ha un’occasione storica per essere tra i migliori nel mondo.”

Cisco: Pnrr giusto ma parte esecutiva sarà fondamentale

A margine del forum The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia. “Solo con più innovazione e trasformazione digitale si potrà avere una ripresa duratura. La tecnologia dovrà essere accessibile, sicura e sostenibile. Il PNRR va nella strada giusta, ma sarà fondamentale la parte esecutiva”.