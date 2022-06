Forum Pa, assumere 1,3 milioni di dipendenti in 6 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I dipendenti pubblici italiani sono fermi a 3,2 milioni (a fronte di oltre 3 milioni di pensionati), lontani dai 5,7 milioni della Francia, 5,3 milioni del Regno Unito e 5 milioni della Germania. Hanno un’età media di 50 anni e competenze spesso disallineate dalle esigenze. È la fotografia della ricerca sul Lavoro pubblico 2022 presentata in apertura di Forum Pa 2022 dal titolo “Il Paese che riparte”. Per raggiungere l’obiettivo di «4 milioni di dipendenti con un’età media di 44 anni e competenze adeguate» fissato entro il 2028 dal ministro della Pa Renato Brunetta, considerando anche i previsti 500mila pensionamenti, entro 6 anni bisognerebbe assumerne quasi 1,3 milioni - circa 200mila ogni anno - con un’età media di 28 anni.

La ricerca, richiamando i dati Inps, indica che al 1° gennaio 2022 erano 3.082.954 le pensioni da lavoro pubblico, in aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, con una spesa da 79.203 milioni di euro. I dipendenti pubblici andati in pensione nel 2021 sono 146.110, con un’età media di 65,6 anni. Per effetto del mancato turnover, sottolinea la ricerca, «a fine 2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002)».

Loading...

Concorsi per 103mila posti, solo 14.500 assegnati



Ad oltre un anno dalle nuove regole e a meno di due mesi dal decreto Pnrr 2, il quadro dei concorsi pubblici risulta piuttosto eterogeneo. Dal monitoraggio realizzato da Fpa su 55 delle procedure concorsuali più significative indette tra il 2019 e il 2021, emerge che 30 di queste si sono concluse e dei 103 mila posti complessivi messi a concorso appena 14,5 mila sono stati assegnati. Tra le 25 procedure in corso, infatti, ci sono grandi concorsi della scuola che fanno salire a oltre 88 ila i posti ancora vacanti. I tempi delle procedure concluse, sottolinea Fpa, «danno speranza su un’accelerazione in atto: mediamente, i giorni medi (dalla pubblicazione degli avvisi agli esiti) sono scesi da 674 per i concorsi banditi nel 2019, ai 423 per quelli del 2020, ai 141 per quelli del 2021. Ma l’ottimismo scende a guardare i tempi lunghi delle procedure ancora aperte: sono trascorsi in media 1.021 giorni dalla pubblicazione delle 4 procedure 2019 ancora in corso, 713 per le 6 del 2020 e 248 per i 15 concorsi banditi nel 2021».

Già fatte 15mila assunzioni di professionisti



Si corre invece sulle assunzioni, per lo più a tempo determinato, dei professionisti legate al Pnrr: oltre 15mila sono state già realizzate.. C’è una campagna di reclutamento che sta marciando secondo i tempi previsti: quella dei professionisti del Pnrr, afferma Fpa, che ha già generato oltre 15mila assunzioni, più della metà delle oltre 29 mila assunzioni programmate entro il 2023, affinché la durata degli incarichi - quasi esclusivamente triennali - rientri nel periodo di programmazione, con il 2026 come data massima per completare i progetti. Le procedure selettive concluse hanno portato nella Pa 1.032 incarichi di collaborazione per 36 mesi, 14.103 contratti a tempo determinato, a cui si aggiungono 50 a tempo indeterminato. Nel solo 2021, sono state 160mila le candidature ricevute ai bandi di concorso indetti per il Pnrr, con un 6% di assunzioni rispetto alla platea dei partecipanti. Il 75% del personale assunto o in corso di assunzione è laureato.