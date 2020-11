Forum Pa, per metà degli italiani lo smart working è un’opportunità Secondo i risultati della ricerca presentata nella giornata di apertura, la gestione dei fondi europei dovrebbe essere centralizzata con una cabina di regia di Nicola Barone

Dalla crisi legata al Covid-19 l’Italia uscirà con una Pa più digitale, efficiente e moderna, con maggiori servizi pubblici online e più innovazione anche grazie alla diffusione dello smart working. Di questo si dicono convinti i dipendenti pubblici ma anche i cittadini, che nella maggioranza dei casi vedono una macchina pubblica in accelerazione rispetto alla trasformazione tecnologica e organizzativa. A fotografarla sono i risultati della ricerca «La Pa oltre il Covid» realizzata e presentata in apertura del «Forum Pa 2020 Restart Italia», l’evento digitale che proseguirà fino a venerdì 6 novembre, per una cinque giorni di confronto sul tema della ripartenza del Paese dopo l’emergenza pandemica.

La ministra Dadone: investire in formazione e in digitalizzazione

Nel dettaglio il 57% degli italiani evidenzia già oggi un miglioramento nella Pa digitale e il 53% vede nel lavoro agile un’opportunità per innovare l’amministrazione. Pronta a fare i conti anche con i nuovi finanziamenti europei. Una delle prossime sfide della Pubblica amministrazione, perché ancor di più possa fare da traino al Paese, è «come riuscire a proseguire l’innovazione amministrativa nel futuro» per «metterla a sistema» anche utilizzando le risorse del Recovery fund, che «bisogna investire in formazione e in digitalizzazione», sottolinea la ministra della Pa, Fabiana Dadone, intervenendo al Forum Pa. Se, dunque, il 57% degli intervistati evidenzia come fatto positivo una Pa diventata «più digitale» nel periodo dell’emergenza Covid, con la possibilità di accedere ai servizi in maniera più facile e veloce, il 21% lo evidenzia invece come fatto negativo (non ha competenze o strumenti per usare questi servizi), il 6% ininfluente; solo il 9% non vede una Pa più digitale.

Dal lavoro agile aspettative di maggiore efficienza

Altro capitolo centrale è quello del lavoro agile. Come detto, per il 53% degli italiani lo smart working è un’opportunità per un’amministrazione più efficiente e moderna; una quota superiore al 29% che invece lo considera un rischio per l’assenteismo e comportamenti opportunistici (il 13% lo ritiene ininfluente). L’amministrazione pubblica deve, intanto, prepararsi a gestire la mole di fondi Ue: è opinione condivisa sia dal 50% degli utenti e sia dal 60% dei dipendenti pubblici, sempre secondo i risultati della ricerca, che la gestione dei fondi europei debba essere centralizzata con una cabina di regia, ma che servono anche nuovi profili professionali qualificati per portare avanti al meglio i progetti. Tra le istituzioni pubbliche impegnate nella gestione dell’emergenza, indica inoltre la ricerca, gli italiani mettono al primo posto le strutture sanitarie.