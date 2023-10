Forum Risk Management 2023, ad Arezzo la sfida della Sanità pubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 21 al 24 novembre 2023 ad Arezzo si svolgerà il 18° Forum risk Management in Sanità, un evento nato con l’obiettivo di promuovere la cultura e la rete sulla sicurezza del paziente, poi evoluto nell’affrontare tutte le problematiche dell’innovazione tecnologica e organizzativa per una Sanità capace di rispondere ai bisogni di cura e di assistenza di tutti i cittadini.

Negli anni dunque si è arricchito sempre più diventando un evento centrale nel panorama sanitario italiano per il confronto e la condivisione di idee e proposte per il cambiamento del Sistema Sanitario con il contributo di dirigenti e professionisti della sanità di tutte le regioni, delle società scientifiche, delle associazioni dei cittadini.

La sfida della Sanità Pubblica sarà il “cuore” del programma del 18° Forum Risk Management in Sanità , il filo rosso che coordinerà i contenuti di tutte le sessioni istituzionali, scientifiche e dei workshop.

Il Forum intende raccogliere l’allarme lanciato da tutte le Regioni, Ordini Professionali e Società Scientifiche per il futuro della Sanità Pubblica in Italia e si propone come luogo di confronto e condivisione di concrete proposte perché si realizzi compiutamente quanto indicato nell’articolo 32 della Costituzione “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.



Il nostro sistema sanitario ha saputo fronteggiare la sfida della Pandemia grazie alla sua capacità di rigenerarsi e al lavoro “eroico” di tutti gli operatori sanitari. In quei lunghi e drammatici mesi sono state da tutti condivise espressioni come “la sanità è un bene comune”, “la salute delle persone è salute della comunità”.



Oggi dobbiamo essere coerenti. È il tempo di condividere con tutti gli attori concrete proposte per salvare e rilanciare il nostro sistema sanitario prima che sia troppo tardi, investendo in particolare sulla sostenibilità con risorse pubbliche come richiesto da tutte le Regioni, con un piano pluriennale per incentivare il finanziamento pubblico fino alla media dei Sistemi Sanitari europei ed accelerare il cambiamento nei percorsi organizzativi e clinico assistenziali per recuperare efficienza e migliorare gli esiti di salute nelle Aziende Sanitarie.



Occorre chiedere al Governo risorse per le professioni sanitarie e dare seguito a quanto già approvato dal Parlamento anche con interventi emergenziali, per rispondere al fabbisogno di reclutamento di professionisti sanitari.

È necessario raccogliere le proposte degli ordini professionali per il miglioramento dello status economico e valorizzare ruoli, competenze e professionalità degli operatori sanitari.



È indispensabile una riforma dell’assistenza nel territorio, monitorare lo stato di attuazione dei programmi e garantendo i fondi del PNRR per la sanità (Missione 5) e il sociale (Missione 6), mettere a confronto le Regioni e le Aziende sanitarie sulla applicazione degli obiettivi del DM77 facilitando dell’accesso ai servizi sanitari e sociali, presa in carico del paziente nel territorio, casa come primo luogo di cura con il supporto del Team e il supporto della telemedicina.



Al forum anche un’intera giornata sul “Talento delle donne in Sanità” per superare quel gap di genere facendo tesoro anche degli studi sul “Gender gap” del nuovo Premio Nobel Claudia Goldin.



Il Forum sarà la conclusione della Road map della sanità iniziata con il Laboratorio Sanità 20/30 Regione Lombardia, Regione Campania, del Forum Mediterraneo in Sanità Regione Puglia e Forum Giuridico di Roma Tor Vergata e raccoglierà stimoli e contributi di altre iniziative in programma per garantire un futuro al nostro Sistema Sanitario fondato su universalità, eguaglianza ed equità di accesso a tutti i cittadini.