Videoforum sul sito alle 12.30

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’euro digitale. Oppure il dollaro digitale. O, ancora, lo yuan digitale (già al centro di un progetto pilota in Cina). Si tratta delle cosiddette valute digitale di Banca centrale. Delle monete elettroniche (per le proposte di ieri sulla moneta unica da parte della Commissione Ue vedere articolo a fianco) che dovranno avere, nei fatti, la stessa finalità e utilizzo del contante cartaceo. È un’evoluzione dei mezzi di pagamento di cui tanto si parla e che, però, rimane ancora piuttosto oscura alla gente comune. Come funziona, meglio potrebbe funzionare, concretamente l’euro digitale? Quali i rapporti della nuova valuta elettronica rispetto alle banche commerciali? O ancora: c’è il rischio rispetto alla tutela della privacy dei cittadini? A queste, e ad altre domande, risponderanno gli esperti del settore. Partecipano alla diretta di oggi, alle 12.30, sul sito de Il Sole 24 Ore: Christian Miccoli, ceo di Conio; Emilio Barucci, docente di Finanza quantitativa al Politecnico di Milano; Rony Hamaui,Segretario generale Associazione per gli studi banca e borsa e Ferdinando Ametrano, ceo di CheckSig.