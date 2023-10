Forum sostenibilità: consegnati i premi impresa sostenibile del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È un momento importante di confronto tra esperti aziende e istituzioni su come trovare i giusti equilibri tra impresa, sviluppo, innovazione, strategie e responsabilità in vista di quegli obiettivi dell’Agenda 2030 su molti dei quali siamo in ritardo. Viviamo in un contesto multi-crisi in cui eventi negativi si susseguono senza sosta, dai due anni di pandemia allo scoppio della guerra in Ucraina, al caro delle materie prime, alla crisi energetica al rialzo dei tassi, alla nuova guerra in medio oriente tra Israele e Palestina. In uno scenario così delicato è ormai emerso in modo evidente a tutti quanto sia importante e necessario sviluppare una nuova visione del nostro sistema economico basato su un concetto di capitalismo inclusivo, come ricordato più volte anche da Papa Francesco (che ha ricevuto in udienza i vertici del Sole 24 Ore) in questi anni e di umanesimo industriale come sottolineato anche dal Presidente di Confindustria Bonomi nel corso dell’Assemblea di Confindustria dello scorso anno in Vaticano, dove ha parlato di sostenibilità sociale come unica dimensione per crescere». Lo ha detto Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, aprendo i lavori della terza edizione del Forum sostenibilità 2023 e la cerimonia di consegna del Premio Impresa sostenibile (alla seconda edizione). E ha aggiunto: «Un’economia basata sul solo profitto e obiettivi di breve termine non funziona più. Servono nuovi modelli economici ed organizzativi più inclusivi ed equi, basati su logiche di lungo periodo all’insegna di innovazione e sostenibilità».

Non a caso, il sottotitolo del forum creato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede, con il patrocinio della Pontificia Accademia della vita, è «Verso il 2030: un nuovo modello di sviluppo economico per le imprese», con riferimento all’Agenda 2030. La kermesse si svolge al Centro congressi Augustinianum e in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore

Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini ha ricordato la crisi delle ideologie causata dal crollo del muro di Berlino con l’esplosione degli egoismi e il consumismo e il profitto diventati unico obiettivo della vita individuale e del fare impresa. Di qui la necessità «evidenziata già nel 2019 in periodo prepandemico nel manifesto messo a punto da 100 manager di Wall Street di rimediare al vuoto dei valori imperante, a partire dalla sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Senza i quali, come è emerso negli anni successivi, la Terra si rivolta contro ed esplodono le pandemie». Uno scenario al quale si è aggiunta la variabile della guerra. Tamburini ha ricordato come papa Francesco «sin dal 2025 ha messo l’accento sulle tante guerre nel mondo, e poi, in un crescendo di conflitti ha iniziato a parlare di terza guerra mondiale». Ma «è stato sottovalutato». Gli occhi del mondo «si sono aperti solo in occasione della guerra in Ucraina, una guerra nel cuore dell’Europa». Ma la conferma che si è rotto un equilibrio è stata data dal deflagrare dal conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Tutti eventi che testimoniano ancora di più che servono valori forti di riferimento. E senza il rispetto dell’ambiente «non è pensabile un mondo migliore»

Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e alle Pari Opportunità Comune di Roma ha ricordato il ruolo di traino svolto spesso dalle imprese rispetto alle istituzioni. In una città che si sta attrezzando per il Giubileo nel 2025, è candidata a Expo 2030 e aspetta di mettere a terra i fondi del Pnrr Lucarelli ha parlato dell’importanza di progetti in campo di rigenerazione urbana che mettano al centro le periferie per portare servizi e possibilità di fare impresa sostenibile, con incubatori per aiutare i giovani a creare aziende. Altra sfida da vincere è quella del digitale che rischia però di favorire chi ha maggiori possibilità di investimento, creando un distanziamento sociale ancora più forte. Di qui il ruolo dell’amministrazione per mettere in campo progetti di alfabetizzazione digitale per i più fragili, per i giovani che provengono da contesti più periferici e per gli anziani. Mentre Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha sottolineato la necessità di trovare valori e linguaggi comuni, in un mondo sempre più polarizzato, attorno ai quali costruire le agende globali, a partire dalla madre di tutte le sfide che è quella della sostenibilità perché riguarda l’ambiente, la vita delle persone, i movimenti migratori, la democrazia digitale»

Katia Da Ros, vicepresidente con delega all’ambiente di Confindustria ha sottolineato l’importanza di iniziative come il Premio Impresa sostenibile «perché c’è necessità di esempi e buone pratiche». In una situazione di crisi continue ci sono tre crisi globali che non possiamo non vincere: «La prima è il climate change, la seconda è la perdita di diversità e la terza è l’inquinamento». Crisi che riguardano tutti «comprese le imprese». Da Ros ha ricordato come la sostenibilità abbia avuto una forte accelerazione negli ultimi anni a partire dall’accordo di Parigi del 2015 con il quale 197 Paesi hanno concordato l’obiettivo di impatto zero sul pianeta nel 2050. Il primo obiettivo è ridurre le emissioni del 55% entro il 2030.