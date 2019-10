Forward Building, l'ufficio che valorizza il capitale umano Un programma che pone al centro il benessere delle persone, permettendo loro di esprimersi al meglio

L'employee engagement e la job satisfaction sono fattori determinanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e hanno importanti ricadute anche a livello sociale. Se per l'impresa il grado di soddisfazione lavorativa dei propri collaboratori e dipendenti si traduce in valore tangibile (riduzione dell'assenteismo, incremento di produttività e grado di autonomia, miglioramento delle relazioni e sviluppo di soft skills, innovazione e attrazione di talenti), i dati dell'indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (Esener) - condotta dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro tra quasi 50.000 imprese - evidenziano che un elevato livello di partecipazione dei dipendenti è un importante indicatore di buona qualità del lavoro, compresa la gestione dello stress, dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici.

Ma quali sono i fattori che incidono sulla job satisfaction? Oltre a elementi oggettivi - come benefit o autonomia nella gestione dell'orario - rilevano tutte quelle condizioni ambientali che vanno a influire direttamente sul benessere della persona, ne arricchiscono l'esperienza professionale e creano valore sostenibile nel tempo, anche grazie alle ricadute positive sulle relazioni con l'ecosistema di riferimento, in primis collaboratori e clienti.

Si apre in questo modo la strada allo sviluppo di nuovi modelli di lavoro che valorizzano la persona e attraverso elementi come la co-creazione e la collaborazione permettono di offrire soluzioni innovative e mirate alle esigenze dell'interlocutore.

Un contesto attraente anche per i migliori talenti che vanno così ad arricchire il capitale umano e - in un'ambiente fortemente aggregante e partecipativo - costituiscono uno stimolo efficace e coinvolgente per l'intero ecosistema azienda.

Precursore di questa nuova concezione Accenture - circa 16.000 dipendenti solo in Italia – che quest'anno ha dato il via ad un ampio programma di rivisitazione degli ambienti di lavoro e arricchimento dell'esperienza professionale sul territorio italiano con la progettazione dei Forward Building, letteralmente gli uffici che “guardano avanti”.

I valori fondanti di questo programma sono innovazione, partecipazione, sostenibilità e inclusione per creare un ambiente – fisico, ma non solo – dove la sfera personale e quella lavorativa possano connettersi al meglio e stimolare la cooperazione e il pensiero creativo in maniera nuova e più attenta alle esigenze e al benessere di clienti e dipendenti.

Con un investimento complessivo di oltre 360 milioni di euro e 70.000 metri quadrati coinvolti, l'ecosistema dell'innovazione potrà beneficiare di realtà moderne e aggreganti che, puntando sulla co-creazione all'interno di un contesto fortemente innovativo e sostenibile, daranno vita ad un modello originale in grado di produrre valore e dare impulso alla crescita del Sistema Paese. “Le caratteristiche di questi nuovi building ci permetteranno di includere al meglio tutto l'ecosistema di riferimento con cui ogni giorno ci interfacciamo. Con il supporto della nostra experience agency Accenture Interactive, abbiamo lavorato per disegnare un'esperienza di lavoro olistica per rispondere ai bisogni e alle aspettative delle diverse persone (dipendenti, clienti, startup, ecc) che frequenteranno i Forward Building. Esperienza del quale i nuovi spazi saranno il fulcro ma che si articola in servizi, contenuti, interazioni che si estendono anche al di fuori di essi” - ha evidenziato Francesca Patellani, Director of Operations di Accenture Italia.

Un investimento che vuole valorizzare il capitale umano dell'azienda: “Siamo orgogliosi di annunciare l'avvio di un programma di arricchimento dell'esperienza di lavoro che porrà al centro il benessere delle persone, con l'obiettivo di permettere a ognuno di noi di esprimere il meglio di sé”, aggiunge Francesca Patellani “Con questo programma confermiamo l'attenzione verso le nostre risorse, a cui da sempre rivolgiamo iniziative concrete per rendere l'esperienza professionale sempre più bilanciata e inclusiva e, allo stesso tempo, vogliamo farci ambasciatori presso il nostro ecosistema allargato di un nuovo modo di concepire l'esperienza professionale”.

Operativamente - dopo la ristrutturazione del Forward Center di via Bonnet e la posa della prima pietra del Forward Hub Milanofiori Nord, che sarà completato entro l'anno il 2021 – il progetto prosegue adesso nella cittàdi Roma, uno dei poli strategici per la presenza di Accenture in Italia.

Grazie alla recente sottoscrizione dell'accordo per il nuovo Forward Hub nel distretto Eur Torrino, entro il primo semestre del 2021 sarà quindi ultimato il Forward Hub di Roma che – al termine dei lavori - offrirà spazi per un totale di 26.000 metri quadrati distribuiti su 6 torri di 7 piani ciascuna.

“Con il Forward Hub portiamo nella Capitale un diverso modo di concepire l'esperienza professionale – sottolinea ancora Francesca Patellani - e miglioriamo la nostra presenza logistica, avvicinando tra di loro i due uffici principali e riunendo all'interno di una sola struttura i tanti talenti fino ad oggi dislocati nelle varie location romane. Inoltre, attraverso i numerosi spazi esterni di cui è dotato il building, clienti e dipendenti potranno godere della vita all'aperto e beneficiare di nuovi servizi che miglioreranno la qualità del tempo trascorso in ufficio”.

Ma come sono concepiti questi spazi innovativi? Al centro viene posto il benessere della persona: anche il Forward Building di Roma sarà dotato di luoghi per la co-creazione e la collaborazione; accanto a zone per la socializzazione, aree per meeting informali, ambienti creativi e centri esperienziali dove immergersi nelle nuove tecnologie, sono previste aree dedicate alla pausa pranzo, vendita di cibo salutare, spazi destinati al relax, un'infermeria, sale per visite specialistiche, servizi per la pratica sportiva e molto altro, con l'obiettivo di migliorare il work/life balance dei dipendenti.

Tutti gli interventi di riqualificazione e realizzazione sono fortemente legati ai principi di sostenibilità: gli edifici utilizzeranno energia rinnovabile e luci a basso consumo, promuoveranno un uso sostenibile della plastica, il contenimento dei consumi energetici e idrici e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dopo Milano e Roma, sarà la volta delle altre sedi italiane: Accenture sta infatti implementando numerose azioni per promuovere un'esperienza nuova e coerente su tutto il territorio nazionale.