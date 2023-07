Forza Italia avanti nel solco di Berlusconi: dal taglio tasse alla giustizia, ecco l’eredità del Cavaliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal taglio delle tasse alla riforma della giustizia, sono alcuni dei lasciti politici di Silvio Berlusconi ai gruppi parlamentari di Fi. Nella bozza del documento programmatico consegnato da Antonio Tajani e che sarà approvato dal Consiglio nazionale, viene posto l’accento sul fatto che il centro-destra è la casa naturale di Forza Italia, e trova oggi nel governo Meloni il suo coerente compimento. Per questo Forza Italia è impegnata in un sostegno leale a questo governo per l’intera legislatura e per il futuro, e allo stesso tempo è impegnata a realizzare, come forza di governo responsabile, gli impegni assunti con i cittadini.

L’appartenenza al Ppe

Nel documento viene ribadita la collocazione a livello europeo. «Da questa cornice valoriale - si legge nel testo - deriva la nostra appartenenza al PPE, che orgogliosamente rappresentiamo in Italia e che costituisce parte essenziale della nostra identità». Ancora: «È necessario far nascere alle prossime elezioni europee una maggioranza politica scelta dai cittadini d'Europa e costituita da famiglie di partiti omogenee, i Popolari, i Liberali, i Conservatori».

Le riforme strutturali: fisco e giustizia

Un passaggio del documento è sulle riforme strutturali. Tra queste, «il taglio della pressione fiscale e la semplificazione del sistema di prelievo, nella prospettiva della flat tax da realizzare nella legislatura. In parallelo serve ridurre gli oneri burocratici complessivi e semplificare la Pa. Le nostre banche devono essere solide, il risparmio sicuro e disponibile a finanziare investimenti. E dobbiamo investire di più sui trasporti e le nostre infrastrutture. E' necessaria una profonda riforma del sistema giudiziario, secondo le linee garantiste indicate dal ministro Nordio, sia per estendere le garanzie per i cittadini e valorizzare il lavoro dei magistrati seri e corretti, sia per restituire efficienza al sistema, in particolare nel settore della giustizia civile».