Forza Italia, Barelli nuovo capogruppo alla Camera. Ronzulli resta al Senato

Silvio Berlusconi ha deciso: Paolo Barelli - si legge in una nota del presidente di Forza Italia - è il nuovo capogruppo alla Camera degli Azzurri. Prende il posto di Alessandro Cattaneo, che diventa vice coordinatore nazionale del partito. Licia Ronzulli viene confermata capogruppo al Senato, ma perde il coordinamento della Lombardia. Al suo posto viene nominato il forzista Alessandro Sorte.

Il documento contro Cattaneo

La scelta arriva dopo che 31 deputati su 44 hanno firmato un documento contro Cattaneo, e dopo le voci di un sostegno da parte di Marta Fascina, compagna di Berlusconi, a favore dell’ala più governativa del partito, il tutto con il via libera della figlia del Cavaliere Marina Berlusconi. La versione ufficiale è che l’avvicendamento avviene «al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale».

Nominati sette nuovi coordinatori regionali

Berlusconi ha provveduto a nominare inoltre sette nuovi Coordinatori Regionali: oltre a Sorte per la Lombardia, Maria Elisabetta Casellati per la Basilicata; Rosaria Tassinari per l’Emilia Romagna; Claudio Lotito per il Molise; Marcello Caruso per la Sicilia; Marco Stella per la Toscana e Flavio Tosi per il Veneto.