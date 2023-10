Forza Italia, il documento approvato al Consiglio nazionale

Lo stesso impegno costruttivo che – in coerenza con le indicazioni elettorali – si sta traducendo in una legge di bilancio orientata alla prudenza ma anche alla crescita. Siamo persone responsabili e capaci di realismo, ci rendiamo conto che il nostro paese è gradato da un debito pubblico altissimo e che il rapporto deficit-PIL è più elevato di quanto l’Europa ci consenta, quindi sappiamo che le risorse disponibili sono poche. Ma quelle risorse vanno concentrate assolutamente nella riduzione del cuneo fiscale, nella rivalutazione delle pensioni minime, nella detassazione delle tredicesime, nella sanità e in altre categorie mirate.

Si tratta di mantenere un buon rapporto con l’Europa anche per negoziare l’esclusione dal rapporto deficit-PLI di spese straordinarie come quelle per la ricostruzione post—Covid e quelle legate alla guerra in Ucraina.

I nostri obiettivi di legislatura rimangono immutati: aumento delle pensioni minime a 1000 euro, progressivo taglio alle tasse fino a realizzare la flat-tax, detassazione delle nuove assunzioni e dei contratti di apprendistato.

Da liberali, applichiamo il realismo e il gradualismo, ma siamo sorretti da una ferma determinazione, dalla convinzione che la strada indicata da Forza Italia e dal Presidente Berlusconi sia l’unica a far ripartire davvero il paese.

Del resto è proprio all’impegno in Europa di Silvio Berlusconi e di Antonio Tajani che l’Italia deve il fatto di essere stata trattata generosamente con le risorse del PNRR. L’Europa in quell’occasione ha dimostrato di esserci, per noi: ora noi dobbiamo dimostrare di saper impiegare quelle risorse che sono un’occasione decisiva per costruire il nostro futuro. Se qualche aggiustamento è necessario per rendere possibile il migliore impegno delle risorse, questo non mette in discussione l’impianto complessivo.