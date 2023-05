Forza Italia riunita a Milano: grande attesa per il video di Berlusconi dall’ospedale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Forza Italia è riunita a Milano per la sua convention (in cui sono attese circa 4mila persone) e l’attesa è tutta per il leader del partito Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano che chiuderà con il suo intervento la kermesse.

L’ex premier dovrebbe intervenire con un video molto probabilmente registrato: nel pomeriggio di venerdì 5 maggio è stata vista entrare all’ospedale dove è ricoverato una troupe televisiva. Intanto il leader di Forza Italia sta limando il suo discorso, che sarà incentrato sul passato e sul futuro del partito anche con il deputato di Forza Italia Andrea Orsini.

Loading...

Tajani: Berlusconi domani alla convention FI (in audio o in video)

Tajani: siamo il Ppe in Italia

Con la due giorni di Milano Forza Italia punta a sottolineare il ruolo del partito nel governo come forza di centro e in Europa con il Ppe. «Vogliamo essere protagonisti costruttivi, leali, seri, affidabili, ma vogliamo conservare sempre la nostra identità, noi siamo Forza Italia - ha sottolineato il coordinatore nazionale Antonio Tajani -. Il centro della politica italiana siamo noi, noi siamo il Ppe in Italia. Abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo anche nel governo». E l’identità di Forza Italia come ha ribadito più volte nel corso della giornata Tajani è quella di un partito di centrodestra senza «estremismi» e che non ha «niente a che fare con la signora Marine Le Pen che non è un buon alleato in Europa. La Lega deciderà e non siamo noi a dire cosa deve fare, farà la sue scelte».

Weber: modello di alleanza italiana interessante

I lavori della due giorni dal titolo “La Forza dell’Italia” si sono aperti con un grande applauso per Berlusconi, a cui tutte le personalità e le istituzioni intervenute hanno dedicato parole di stima e di auguri di pronta guarigione. Tra questi anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, intervenuti in video. E proprio Weber ha sottolineato quanto «il modello italiano» di alleanza di governo sia «particolarmente interessante per il Ppe» in particolare in vista delle elezioni europee del 2024.

I ministri alla kermesse

Alla prima giornata di lavori sono intervenuti anche i ministri del governo, come quello per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e quella all’Università Anna Maria Bernini. Presente anche la ministra alle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che a margine dell’evento ha spiegato come «oggi si vede che Forza Italia c’è, ha una presenza forte ed è un modo di ringraziare il presidente Berlusconi per tutto quello che fa».