Forza Italia, Tajani verso la reggenza. Filo diretto tra Marina e il vicepremier

Nasce la nuova era di Forza Italia senza il Cavaliere. E a prenderne il testimone è Antonio Tajani. Formalmente il vicepremier è il numero due del partito. Ma in attesa che il 22 giugno parta l’iter per scegliere chi traghetterà gli azzurri fino al Congresso, è lui il trait d’union con la famiglia del Cavaliere cioè con coloro che, più di ogni altro finora, possono garantire l’esistenza in vita di FI. Non a caso è a Tajani che telefona Marina Berlusconi, per ringraziare tutto il partito dell’affetto e vicinanza mostrata e “nel rispetto dei ruoli”. E’ lui stesso a raccontarlo, perché “autorizzato” dalla primogenita a dirlo pubblicamente, sottolinea più volte.

Ruolo defilato per Fascina

In sostanza la famiglia non lascia gli ormeggi della creatura politica del padre - compresi i debiti finanziari - ma ciascuno nel proprio perimetro. E in quello politico, per ora, decide Tajani. Altri frontman non ce ne sono. E nemmeno frontwoman, se qualcuno pensasse all’ultima compagna del Cav per un ruolo più politico. «Marta Fascina è un deputato, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali», spazza ogni dubbio il ministro degli Esteri.

Le richieste di Ronzulli

«Lei non aveva alcuna pretesa», assicura chi nelle ultime ore ha visto da vicino il “grande dolore” della trentatreenne fidanzata per la morte del Cavaliere. Ad ogni modo, chi negli ultimi mesi ha vissuto con insofferenza l’ascesa di Fascina, è stato tranquillizzato dalle parole di Tajani. E quello stesso fronte ora si aspetta un maggiore riconoscimento, ad esempio attraverso il coinvolgimento sui territori, nelle nomine delle commissioni bicamerali, e nella spinta per una partecipazione da protagonisti nel governi. Non sono richieste, ma è lo spirito con cui il gruppo azzurro considerato più vicino a Ronzulli è pronto a sostenere la guida di Tajani.

Il nome di Berlusconi nel simbolo

Altra garanzia, rimarca Tajani, è sul nome del leader, che resterà nel simbolo: «Questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi». Racconta la pace firmata nel partito per Tajani ’quasi presidente’, mettendo da parte veleni e ambizioni.

Il piano della famiglia

Il piano della famiglia è accompagnato da uno schema di azione già delineato: Marina Berlusconi e Fedele Confalonieri hanno un canale diretto con Giorgia Meloni, che potrebbe diventare particolarmente caldo se e quando Vivendi dovesse provare a stringere su Mfe-Mediaset. Sul fronte politico, resta invece cruciale il ruolo di Gianni Letta, che con la premier ha già avuto intensi confronti dopo la scomparsa di Berlusconi. L’obiettivo condiviso fra Meloni, Letta e Tajani è tenere serrate le file azzurre. Dopo il rimbalzo positivo nei sondaggi di questi giorni, i consensi saranno valutati con attenzione dopo l’estate. Anche dai vertici di FdI. L’andamento potrebbe influenzare la strategia meloniana. Anche se intanto dal Ppe escludono la possibilità che Fratelli d’Italia entri nel gruppo dei Popolari europei prima delle elezioni per l’Europarlamento in programma fra un anno. Una prova elettorale che, sottolineano dal Ppe, «si vincerà al centro, non rincorrendo gli estremismi»