Forza Italia/Piazza in Lucina, gli “azzurri” nel salotto della politica

(IMAGOECONOMICA)

Nel giugno del 2013 il Popolo delle Libertà ha spostato il proprio quartier generale a piazza San Lorenzo in Lucina (sempre in centro, ma con spazi quasi dimezzati), risparmiando sul contratto di locazione. La sede della rinata Forza Italia (novembre 2013) è un appartamento di 300 mq, preso in affitto a oltre 130mila euro l'anno, al terzo piano di un antico edificio protetto dalle Belle Arti a pochi passi da Montecitorio. Scorrendo l'ultimo bilancio del partito, quello chiuso il 31 dicembre del 2019, emerge che la ''locazione dell'intero anno della sede legale di Via in Lucina 17'' è pari a 132mila euro, ovvero undicimila euro al mese.