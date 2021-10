Forza Nuova, il Senato discute le mozioni per lo scioglimento. Il centrodestra: lotta a ogni eversione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aula del Senato esamina le mozioni depositate a palazzo Madama su Forza Nuova, dopo l’attacco alal sede della Cgil in occasione della manifestazione No Pass a Roma. Le 4 mozioni proposte da Pd, Leu, M5s e Italia viva sullo scioglimento dei movimenti neofascisti, all’ordine del giorno del Senato, sono confluite in un unico ordine del giorno, all’esame dell’Aula. È l’accordo raggiunto dalle forze del centrosinistra, che hanno quindi accettato di ritirare le singole mozioni, e ratificato dal presidente di turno, Roberto Calderoli.

Subito dopo è cominciata la discussione generale. Nell’ordine del giorno, sottoscritto anche dal gruppo delle Autonomie, che resta un atto di indirizzo al governo, l’impegno richiesto è di «valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista - si legge nel testo dell’ordine del giorno unitario - e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana».

L’aula del Senato esamina anche la mozione i Fdi contro l’integralismo islamico e altri fenomeni di totalitarismo e una del centrodestra per contrastare tutte le realtà eversive.

Il Pd, con la capogruppo Simona Malpezzi, ha chiesto una sospensione dei lavori dell’Aula del Senato impegnata nel voto delle mozioni su Forza Nuova. La richiesta è stata accolta e i lavori, ha detto il presidente di turno Roberto Calderoli, riprenderanno alle 17.

Centrodestra ricompattato sulla mozione contro tutte realtà eversive

E proprio su questo tema dunque che il centrodestra si ricompatta, dopo i deludenti risultati delle elezioni amministrative. Ha infatti depositato al Senato una mozione unica per chiedere al governo di «adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l’impianto democratico». Si chiede inoltre di «dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre 2021 richiamati in premessa».