Forze armate, le donne sono oltre il 6% dell’intero organico

Tra le donne che in Aeronautica ricoprono l’incarico di pilota c’è la Capitana dell'Aeronautica Elettra Bossoni che sognava di diventare pilota da prima che la legge lo rendesse possibile. «Ho iniziato a pensare al volo - racconta - al momento della scelta della scuola superiore. Ricordo che mi chiesi che cosa volevo fare da grande e l'unica risposta fu ‘la pilota'. Crescendo quell'idea si è rafforzata e si è unita al desiderio di farlo in ambito militare perché per me indossare l'uniforme significa mettere la mia passione e i miei sogni al servizio di tutti».

Nata a Manerbio, in provincia di Brescia, nel 1986 in una famiglia senza alcun legame con la carriera militare, Elettra Bossoni ha piano, piano saputo convincere tutti di quanto quello che allora sembrava solo un sogno fosse in realtà una vera passione. La legge del 1999 è stata per lei una “notizia epocale” e la possibilità di arruolarsi ha cambiato la sua vita. «Nel 2005 - ricorda Bossoni - finite le scuole superiori, ho presentato domanda per entrare in Accademia Aeronautica e ce l'ho fatta assieme a una quindicina di ragazze su un centinaio di ammessi totali».

Da allora, un passo dopo l'altro, Elettra Bossoni ha vissuto e affrontato tutti le sfide di una carriera che fino a pochi anni prima era concessa solo agli uomini. «Nel 2010 ho conseguito il brevetto di pilota militare presso la base aerea Sheppard, in Texas, e dopo di che sono stata assegnata alla 46esima Brigata aerea di Pisa e ho fatto diverse missioni sia in Italia che all'estero, come ad esempio in Afghanistan».

Un percorso che ha messo Bossoni di fronte a momenti di difficoltà ma anche di grande crescita, come nel caso della scuola di volo, un'esperienza che l'ha portata ad avvicinarsi ai temi della leadership e della formazione manageriale di cui è formatrice dal 2017. «La scuola di volo, sia che la si frequenti in Usa come ho fatto io, sia in Italia, è un momento molto particolare perché presenta molte difficoltà ma soprattutto costringe a confrontarti con i tuoi limiti. Per me - spiega la pilota - è stato un fondamentale momento di crescita. È stato allora, infatti, che ho capito di aver bisogno di intraprendere una strada che mi consentisse lavorare costantemente sul mio valore e sui miei limiti e di voler condividere quanto avevo imparato con gli altri».

Un altro momento di passaggio nella vita di Elettra Bossoni e di molte donne che, come lei, hanno deciso di arruolarsi, è stata la nascita dei figli: «Il ruolo di pilota - spiega - è piuttosto gravoso e quindi ogni volta che ho affrontato una gravidanza ho dovuto smettere di volare. Ho però continuato a lavorare con il mio gruppo di volo occupandomi della pianificazione e della gestione delle missioni. E dopo ogni gravidanza sono risalita sull'aereo».