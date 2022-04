Forze israeliane uccidono palestinese a Betlemme. Quarta vittima in 24 ore

I punti chiave L’escalation dopo gli attentati palestinesi

Le forze israeliane hanno ucciso un palestinese vicino a Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Lo ha annunciato il ministero della Salute palestinese, segnando un nuovo episodio di una spirale di violenze esplosa durante il mese di Ramadan. Si tratta del quarto palestinese ucciso nelle ultime 24 ore, dopo che un crescendo di attentati sulla sponda opposta aveva portato a 14 vittime israeliane. Israele «resta in massima allerta» per «ogni altro attentato o attacchi imitativi», ha dichiarato la scorsa settimana il premier Naftali Bennett.

Le autorità israeliane sostengono che la vittima stesse lanciando un ordigno esplosivo contro una vettura in corsa sull’autostrada della Cisgiordania. La sparatoria aggiunge una vittima al bilancio di domenica 10 aprile, in una giornata di violenze culminata con l’uccisione di una donna disarmata a un check point a Betlemme. Israele ha potenziato la sua attività militare dopo che attentatori palestinesi hanno ordito quattro attacchi mortali nelle ultime settimane, provocando 14 vittime e diversi altri feriti fra i suoi cittadini. Al tempo stesso il governo israeliano sta cercando di stemperare le tensioni e offrire nuove concessioni ai palestinesi, per arginare un’escalation che cresce a ritmi preoccupanti su entrambe le sponde del conflitto. Nel 2021, il mese di Ramadan era stato scandito da una guerriglia di 11 giorni fra israeliani e militanti di Gaza.