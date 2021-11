Foti (Fineco): «Non temiamo Bbva, darà una spinta ulteriore verso il digitale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bbva sbarca in Italia rinunciando a a una banca tradizionale fatta di sportelli e puntando su un’offerta digitale al 100%? L’annuncio non sembra spaventare FinecoBank probabilmente, e da tempo, la principale protagonista fra le banche online nel nostro Paese. «Al contrario – ha rassicurato l’amministratore delegato, Alessandro Foti a Il Sole 24 Ore - si tratta di una notizia positiva, perché il fatto che attori internazionali di questo calibro non prendano neanche l’idea di acquistare una banca tradizionale...