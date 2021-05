Fotocamera Zeiss e super schermi: vivo raddoppia sul 5G

3' di lettura

Un top di gamma e un modello di fascia media giusto per ricordare alla folta schiera di vendor cinesi pretendenti allo scettro di erede di Huawei che ci sono anche loro. Stiamo parlando di vivo, azienda sbarcata ufficialmente in Italia lo scorso ottobre e ora pronta a mettere sul tavolo due nuovi smartphone.

Ottiche Zeiss per il nuovo top di gamma

Il primo, l'X60 Pro 5G con a bordo Android 11, ha avuto in questi giorni il suo battesimo europeo e sugli scaffali della Penisola ci arriverà a giugno con un prezzo di listino fissato a 799 euro. Basta scorrere le caratteristiche tecniche di questo smartphone per individuare il suo principale punto di forza, e cioè il comparto fotografico realizzato in stretta collaborazione con Zeiss. A bordo del dispositivo troviamo nello specifico tre fotocamere posteriori così configurate: un sensore principale da 48 megapixel, un grandangolare da 13 MP e un obiettivo da 13 MP. Per i selfie entra invece in campo l'apparecchio frontale da 32 MP. Rispetto al precedente modello X51 5G, come fanno notare i portavoce di vivo, le migliorie tecniche riguardano l'ottimizzazione del sistema “gimbal” (lo stabilizzatore ottico, a quattro assi per le foto e a cinque assi per i video) e la componente software, soprattutto per quanto riguarda la nitidezza dei ritratti, grazie all'effetto “swirly bokeh” gestito dal Biotar Portrait Style di Zeiss. Alla caratura di macchina fotografica (quasi) professionale contribuiscono inoltre un obiettivo ad ampia apertura focale f / 1.48 e un algoritmo di riduzione del rumore, mentre per gli amanti degli scatti notturni è a disposizione una funzione (Extreme Night Vision 2.0) che consente con un solo tocco di catturare anche i dettagli in situazioni di scarsa illuminazione. In tema di colori, infine, il nuovo top di gamma di vivo dispone anche di un sistema (Ultra HD Pixel Shift) per applicare la tecnologia delle fotocamere Slr professionali alla fotografia da smartphone, acquisendo informazioni Rgb più dettagliate e riducendo l'acquisizione di falsi colori.

Chip Qualcomm e display in formato phablet

Se il comparto fotografico è come detto il plus dichiarato, anche la dotazione hardware dell'X60 Pro 5G è decisamente interessante. La presenza del processore Snapdragon 870 di Qualcomm è di per sé garanzia di prestazioni ed efficienza energetica e in questo caso si accoppia a un display Ultra Amoled da 6,56 pollici con doti particolarmente spiccate (secondo vivo) in termini di fluidità. Sulla parte superiore dello schermo, all'interno della fotocamera anteriore è presente un piccolo foro da 3,96 mm (il cosiddetto “punch-hole”) certificato con funzionalità Hdr10+. Due i modelli disponibili, in tonalità Midnight Black e Shimmer Blue, che differiscono leggermente fra di loro per peso (177 e 179 grammi) e spessore (7,59 e 7,69 mm).

La serie Y: super batteria e tre fotocamere

Alla fascia media del mercato è invece destinato il modello Y72 5G, anch'essa disponibile nei punti vendita italiani a partire da giugno a partire da 329 euro. Al supporto delle reti mobili di quinta generazione questo smartphone motorizzato con sistema operativo Funtouch OS basato su Android 11 aggiunge le peculiarità che hanno accompagnato finora la serie Y, e quindi prestazioni molto elevate a livello di batteria e di esperienza d'uso della fotocamera. Per contro, la carta di identità tecnica è ovviamente di un livello inferiore rispetto a quella degli X60 Pro 5G. Il chip è un MediaTek Dimensity 700, che abbinato agli 8 GByte di memoria Ram promette comunque una discreta velocità di elaborazione con tutte le applicazioni. Dicevamo della batteria: a bordo di questo device troviamo un'unità da 5000 mAh che fa il paio con il sistema di ricarica veloce da 18W proprietario.Il comparto fotografico, anche in questo caso, è composto da tre fotocamere posteriori (il sensore principale è di 64 MP con stabilizzazione elettronica dell'immagine) per offrire quattro funzionalità di scatto, dall'Ultra HD all'ultra-wide angle da 8 megapixel passando per bokeh e macro. La camera frontale è invece da 16 megapixel ed è affogata nello schermo a risoluzione Full Hd+ da 6,58 pollici.