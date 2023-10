Fotocopiatrici e macchine industriali i beni più noleggiati dalle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fotocopiatrici e Sistemi Edp (hardware), software e macchinari industriali, ma anche attrezzature da ufficio. Sono i beni più noleggiati dalle aziende italiane nel 2022 secondo un’analisi di Grenke Italia, società specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali per imprese e professionisti. Il comparto del leasing strumentale operativo (nel quale rientra il noleggio operativo) ha chiuso il 2022 con giro d’affari di circa 1,4 miliardi di euro, in crescita del 20,7% rispetto al 2021 (fonte Assilea). Quest’anno, nel periodo gennaio-maggio 2023, nonostante il mercato in generale abbia subito una frenata, il noleggio operativo, di cui si occupa nello specifico Grenke, si è mantenuto in lieve crescita (+1%).

«Questo strumento – afferma Aurelio Agnusdei, country manager Grenke Italia - sta diventando sempre più popolare tra le aziende di media e piccola taglia poiché permette di avere beni strumentali e servizi per un periodo definito senza dover fare investimenti immediati e consentendo la detrazione totale del costo affrontato. A differenza dell’acquisto, non si vincolano capitali e non si incide sull’indebitamento aziendale. Nel canone possono essere incluse l’assistenza e la manutenzione, mentre grazie a contratti allineati al ciclo di vita dei beni noleggiati, il rinnovo tecnologico è molto facilitato e si evita l’obsolescneza di tecnologie e attrezzature. Infine, l’azienda cliente non deve farsi carico del loro smaltimento».

Loading...

Le regioni con le quote di mercato maggiori nel noleggio operativo sono nell’ordine: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Campania. Il business principale di Grenke sono le tecnologie Itc, multimedia ed elettronica, telefonia, arredo ufficio, elettromedicali, elettrodomestici ed attrezzature horeca. Mentre il focus principale è quello dei contratti di noleggio di valore fino a 25 mila euro (i cosiddetti small ticket) che hanno le Pmi come target di riferimento principale.

«Nel 2022 Grenke Italia – spiega Agnusdei - si è confermata leader di mercato nel noleggio operativo strumentale di beni e servizi per le imprese e nel primo trimestre di quest’anno ha fatto registrare una ulteriore crescita a valore del 12,7%, quattro volte superiore rispetto alla media del mercato (+3%, 343,6 milioni di euro) e vicina agli 85 milioni di euro complessivi per una quota di mercato che sale al 24,7 per cento. Con l’obiettivo di promuovere soluzioni attente all’ambiente e al contesto in cui si operiamo, abbiamo aperto il nostro business anche al leasing operativo di impianti fotovoltaici, colonne e infrastrutture di ricarica elettrica. Quest’anno finanzieremo 4-5 milioni di euro di fotovoltaico, con una divisione creata ad hoc».