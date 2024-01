Fotografia computazionale e super batteria: Xiaomi cala la cinquina con Redmi Note 13 Series

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva direttamente da Bangkok l’ultima sventagliata di annunci della casa cinese, con la presentazione di ben cinque nuovi dispositivi della serie Redmi Note che vanno a coprire tutto lo spettro del mercato “midrange”, partendo dal modello base fino al top di gamma in un range di prezzo dai 200 ai 500 euro, e tre nuove aggiunte (il Redmi Watch 4 e gli auricolari Redmi Buds 5 e 5 Pro) al catalogo di prodotti indossabili. Il denominatore comune della nuova serie di smartphone, come confermano da Xiaomi, sono gli ulteriori aggiornamenti apportati al sistema delle fotocamere, al display e al processore: l’obiettivo, certo non nuovo, è quello di portare sul mercato una collana di apparecchi che galleggiano nella fascia media con alcune caratteristiche da top di gamma (soprattutto nelle capacità di imaging) e il pregio di costi accessibili. I prezzi di listino variano infatti dai 499,90 euro del Redmi Note 13 Pro+ 5G nella sua configurazione più potente (12 GB di Ram e 512 Gbyte di spazio di archiviazione) ai 199,90 euro del Redmi Note 13 con 6 GB di memoria e 128 Gbyte di spazio di memorizzazione.



Comparto fotografico da top di gamma

Uno dei punti di forza della Redmi Note 13 Series è come già anticipato il sistema di fotocamere, ulteriormente potenziato rispetto a quello montato sui modelli precedenti e pensato per soddisfare esigenze di diverso profilo. Chi cerca prestazioni fotografiche di livello flagship, nello specifico, può affidarsi al pacchetto disponibile sui modelli Pro, Pro 5G e Pro+ 5G, che vantano un sistema a tripla fotocamera con un’unità principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, zoom lossless 2x/4x per catturare primi piani dettagliati a distanza e mettere a fuoco le persone tra la folla, sensore da 1/1,4” che si combina con un’apertura focale f/1.65 super ampia, luna tecnologia avanzata di pixel-binning per garantirà la necessaria luminosità anche in condizioni di luce scarsa e un obiettivo da 7P con sistema Atomic Layer Deposition per ridurre gli effetti di flare e ghosting. Tutt’altro che trascurabile anche la dotazione dei Redmi Note 13 5G e del modello base 13, dotati di un sensore principale da 108 MP con zoom lossless 3x, una fotocamera ultra-wide da 8MP e una macro da 2MP, a cui si aggiunge la camera fronte e una fotocamera selfie da 16MP.

I punti di forza: display Amoled con Gorilla Glass, Cpu a 4 nm e batteria

Le cornici ultrasottili sono ormai un “vezzo” di molti smartphone di fascia media ma è spesso il display a fare la differenza in un prodotto che aspira alla categoria premium. I modelli Pro+ 5G e Pro 5G, in tal senso, promettono una qualità di visione superiore alla media grazie a un display Amoled ottimizzato per operare senza problemi anche in caso di pioggia, con risoluzione 1.5K e una luminosità massima di 1800 nits (e protetto da cadute e graffi accidentali da un Corning Gorilla Glass Victus), mentre gli altri tre apparecchi montano uno schermo Amoled Full HD+ e si avvalgono come i precedenti di un refresh rate a 120Hz. Tutti, inoltre, rispondono ai requisiti di resistenza alla polvere e agli schizzi IP54 mentre il Redmi Note 13 Pro+ 5G vanta anche una certificazione IP68. A livello di Cpu la nuova serie 13 mette sul piatto una primizia importante per la famiglia Note, ed è la presenza (sul modello Pro+ 5G di un chipset a 4 nanometri MediaTek Dimensity 7200-Ultra, a cui fa pendant una batteria da 5.000 mAh e un sistema di ricarica ultraveloce da 120W, che permette di fare il pieno di energia al dispositivo in in soli 19 minuti. Alla voce autonomia, è però la famiglia Pro 5G a battere tutti, con una invece batterie da 5.100 mAh che si combina con un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.