Fotografia, TerraProject alla ricerca dello «Spirito dei luoghi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli antichi lo sapevano bene: anche i luoghi hanno un’anima. Nell’accezione moderna dell’espressione potremmo parlare di Senso dei luoghi, stesso titolo del progetto che TerraProject - tra i più interessanti collettivi di fotografia attivi in Italia - ha avviato nel 2021, al centro di una mostra al Palazzo Pretorio di Figline Valdarno dal 29 ottobre al 15 gennaio 2023. Il progetto nasce quando il collettivo TerraProject raccoglie l’invito a realizzare una documentazione del territorio di Figline e Incisa Valdarno. Il progetto è stato realizzato tra ottobre 2021 e agosto 2022, un lavoro a lungo termine che ha permesso agli autori del collettivo - Michele Borzoni, Simone Donati, Pietro Paolini e Rocco Rorandelli - di approfondire il rapporto con il tessuto sociale della comunità e quello naturale e urbano del territorio, dando voce a un dialogo tra l'elemento umano e quello paesaggistico.

La mostra Il senso dei luoghi racconta, attraverso più di 50 fotografie, quattro grandi aree tematiche: i giovani e la scuola, il lavoro, la cultura e il tempo libero, la spiritualità. All’interno di queste direttive, gli autori raccontano la normalità del quotidiano, tessendo un mosaico che vuole restituire innanzitutto a coloro che queste terre abitano e custodiscono, l'immagine di un luogo che ha ispirato e guidato gli sguardi di quattro fotografi attraverso il susseguirsi del tempo e delle stagioni. Il lavoro proposto, che prende le mosse dalla fotografia documentaria contemporanea, include sia ritratti che fotografie di paesaggio, in un equilibrio dal quale emerge uno dei tratti caratterizzanti di TerraProject, e cioè la misura dell’attofoto grafico, una distanza che nasce dal lavoro di gruppo, in cui i quattro sguardi si realizzano in un quinto elemento, quello collettivo appunto. Tornare nei luoghi, ricercare l’alternarsi della luce, chiedere ai soggetti di posare, sono tutte soluzioni stilistiche che avvicinano gli Autori all’essenza della comunità e del luogo che stanno raccontando.Il progetto proposto non prescinde dai temi che hanno interessato la nostra società in tempi recenti, ma nel contempo gli autori, nel cercare momenti e volti immersi nel territorio, tentano anche di distillare un tempo sospeso, un momento che è il prima e il dopo e che nella fotografia si realizza catturando istanti nei quali riconoscere ricordi e rimandi della storia personale di ciascuno di noi.

Loading...

Nelle parole della critica e curatrice Giovanna Calvenzi, autrice di uno dei testi della mostra

e del catalogo, «la fotografia dei TerraProject è sobria e al tempo stesso rispettosa. Praticano la lezione del linguaggio documentario, che invita all’osservazione “oggettiva” delle situazioni, a creare una sorta di complicità con i soggetti fotografati, a evitare quando

possibile le immagini colte senza il coinvolgimento dei protagonisti. Operai, contadini, studenti, cacciatori, sportivi, ballerine, negozianti, giovani e meno giovani: la popolazione di Figline e Incisa Valdarno si mette in posa per loro che, dalla convenuta equa distanza,

realizzano ritratti intensi e partecipi. Le persone sono quasi sempre consapevolmente

coinvolte, lo sguardo in macchina, la serenità del sapere che prestano la loro immagine per

raccontare la loro città, le attività che vi si svolgono. Sanno di essere protagoniste e

protagonisti di immagini destinate a restare, a entrare nella storia di Figline e Incisa Valdarno e, come vuole il titolo del volume, a dare con la loro presenza nella formidabile trascrizione dei TerraProject, un senso ai luoghi».