Fotografie non artistiche tutelate anche online se l’autore è individuabile

Ma, secondo il Tribunale, l’eventuale circolazione delle fotografie in rete è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della violazione di diritti d’autore altrui.

I precedenti e il caso dei social

Questa decisione si inserisce nel solco di altre sentenze del Tribunale di Roma in tema di sfruttamento di immagini pubblicate sui social network. Lo scorso anno, era stato, ad esempio, ritenuto che la pubblicazione senza autorizzazione su Facebook, da parte di una società, di una foto a colori del centro storico di Frosinone in orario notturno costituisse lesione del diritto esclusivo del fotografo di riprodurre e diffondere la propria fotografia, nonché violazione del suo diritto di paternità, conseguente alla sua mancata menzione come autore della fotografia (Tribunale di Roma, sentenza 4361/2021).

Con la sentenza 9214/2017, sempre il Tribunale di Roma aveva chiarito che le immagini mostrate come risultati dei motori di ricerca non possono considerarsi per tale motivo prive di autore e soggette al libero dominio «dovendosi, al contrario, presumere che siano oggetto di proprietà intellettuale». In precedenza aveva condannato il responsabile di un quotidiano in solido con il soggetto che aveva messo a disposizione gli scatti (senza esserne l’autore) a risarcire i danni patrimoniali e morali subiti da un fotografo, le cui fotografie erano state estratte da Facebook e utilizzate senza autorizzazione e senza menzionare l’autore (Tribunale di Roma, sentenza 12076/2015).

Secondo i giudici la pubblicazione su un social di uno scatto comporta solo la concessione di una licenza non esclusiva per l’utilizzo all’interno del network, ma non anche al di fuori.