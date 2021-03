Fotovoltaico e solare a concentrazione insieme per l’idrogeno verde «low cost»

3' di lettura

L'obiettivo è arrivare a usare l'idrogeno verde in ambito industriale. Punto di partenza di questa sfida che mira a produrlo a meno di 2 euro al chilo la combinazione tra calore da solare a concentrazione e elettricità prodotta da fotovoltaico o eolico. In mezzo c'è la realizzazione, in Italia, di un prototipo di elettrolizzatore ad ossidi solidi da 25 kWe in grado di produrre 15 chili di idrogeno al giorno, che in seguito verrà validato in Spagna in un impianto fotovoltaico.

È quanto prevede il progetto Prometeo, che durerà 42 mesi e unisce centri di ricerca e imprese e si giova di un investimento di 2,7 milioni di euro, 2,5 dei quali finanziati dall'Unione europea attraverso il programma pubblico-privato FCH JU, (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).

Loading...

A occuparsi dell'integrazione del prototipo con le fonti rinnovabili saranno l'Enea (che è anche coordinatore del progetto), Fondazione Bruno Kessler (Fbk), la spagnola Imdea Energy e l'Istituto di ricerca svizzero Epfl. L'italo-svizzera Solidpower fornirà elettrolizzatori e il sistema di termo-regolazione, il gruppo italiano Maire Tecnimont sarà a capo dell'ingegnerizzazione del prototipo e della messa in marcia dell'impianto attraverso due sue controllate, l'italiana NextChem e l'olandese Stamicarbon.

Un ruolo fondamentale nello sviluppo di applicazioni finali lo avranno anche i potenziali utilizzatori della tecnologia: la Snam per l'iniezione di idrogeno verde nella rete gas, la spagnola Capital Energy per lo stoccaggio chimico di elettricità rinnovabile e l'olandese Stamicarbon per i possibili impieghi nell'industria chimica.

«Cuore della sfida - come precisa Alberto Giaconia, ricercatore Enea e coordinatore del progetto - è garantire continuità alla produzione di idrogeno da elettrolisi anche quando l'energia rinnovabile da fonte solare non è disponibile a causa dell'intermittenza o nei periodi in cui è più conveniente utilizzarla, come ad esempio nei surplus di produzione; ciò consentirà di essere altamente competitivi in termini di costi».