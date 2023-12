Fotovoltaico: un investimento a prova di presente e futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030 è necessario triplicare le rinnovabili. Come emerso dall’ultimo rapporto di BloombergNEF, il fotovoltaico è una delle strade possibili da percorrere. L’energia solare potrebbe presto trainare quel cambiamento tanto ambito quanto necessario che va sotto il nome di transizione energetica.

Per un’azienda investire oggi nel fotovoltaico significa, a fronte anche dei diversi incentivi messi in campo dallo stato e dall’Unione Europea, scommettere sul futuro. I vantaggi vanno dall’indipendenza energetica all’energia elettrica gratis per almeno trent’anni, con in più la possibilità di contribuire alla salvaguardia del pianeta attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Uno dei vantaggi meno immediati ma non meno importante per chi vuole essere parte della transizione con la propria azienda è il ritorno reputazionale, con un impatto significativo per il proprio business.

Come diventare parte di questo percorso? Per le aziende esistono varie agevolazioni come il credito d’imposta, la direttiva Nuova Sabatini, il Decreto FER 1 e gli incentivi a favore delle comunità energetiche.



Tra questi anche quelli relativi ai bandi PNRR “Parco Agrisolare” per la realizzazione degli impianti agrifotovoltaici e di quelli agrisolari, che si distinguono per differenze metodologiche e caratteristiche fisiche ma che hanno come obiettivo quello di accrescere la sostenibilità delle aziende che operano nel settore agricolo senza inficiarne la produttività.

A chi si devono rivolgere le aziende per orientarsi tra incentivi e opportunità? Come trasformare le possibilità in asset aziendali?

Servono esperti che facciano da trait d’union tra imprese e gestori energetici, che operino con professionalità per facilitare la realizzazione degli impianti ancora ostacolata da lungaggini burocratiche.



Un possibile partner che ha maturato grande esperienza nel campo godendo di una grande fiducia sul territorio siciliano è Gruppo Altea, che oggi mette a disposizione tutta la sua esperienza nel settore delle rinnovabili in oltre 13 anni di attività alle aziende italiane che vogliono avvicinarsi al mondo del risparmio energetico grazie al fotovoltaico.

Gruppo Altea è una società ESCo, con sedi a Catania e Trento e si occupa di installazione, progettazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Nell’ambito, appunto, dell’agrivoltaico, i loro impianti rientrano nella tipologia mono-assiale e si servono della tecnologia di “tracking solare” che permette una maggiore efficienza. L’azienda tiene a precisare che non utilizza cemento armato per ridurre costi e impatto ambientale, bensì fondazioni “a palo”.



La società ha fatto della transizione energetica una mission culturale e opera in sinergia con il territorio per far conoscere i vantaggi e le opportunità del fotovoltaico in tutte le sue forme. Il risultato è testimoniato dal fatto che diverse aziende di rilievo come Dolfin e Pistacchio SpA hanno già deciso di affidarsi a Gruppo Altea.

Non solo Sicilia, però. Dopo aver consolidato il ruolo di leader siciliano del settore nel corso del 2023, Gruppo Altea ha continuato a spingersi oltre i propri confini. Infatti, pur mantenendo alto il volume degli impianti di piccole dimensioni realizzati nell’isola, l’azienda ha iniziato a focalizzarsi sulle installazioni di grandi impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Nel futuro di Gruppo Altea, poi, c’è un’ulteriore sfida: quella di abbracciare con i propri impianti anche territori come l’Africa Settentrionale in nome dell’ambiente e del risparmio energetico.

« Investire nell’efficienza energetica, installare un impianto fotovoltaico in azienda, non è solo la soluzione temporanea a problemi quotidiani. È l’anello di congiunzione con il futuro.» afferma il CEO e fondatore di Gruppo Altea, l’ingegnere Stefano Finocchiaro.

« Gli incentivi e i finanziamenti per le aziende, poi, arrivano a chi sa come intercettarli facendosi trovare pronto ».