Four seasons debutta con Fincantieri nelle crociere di lusso

Four seasons entra nel mondo delle navi da crociera di lusso a braccetto con Fincantieri. Il gruppo canadese specializzato in hotel e resort ha commissionato al colosso italiano della cantieristica un ordine del valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, che comprende la realizzazione di una luxury cruise ship la cui consegna è prevista nel 2025 più l’opzione per altre due navi dello stesso tipo. La commessa era già stata annunciata a luglio da Fincantieri, che non aveva rivelato il nome dell’armatore.

Per fare il suo ingresso nel nuovo settore, il gruppo americano che fa capo a Bill Gates, ha creato una società ad hoc, battezzata Four seasons yachts che ha, come partner, la Marc-Henry cruise holdings, con sede alla Valletta ( Malta), guidata dall’imprenditore di origini liberiane Nadim Ashi (fondatore e ceo di Fort partners, società d’investimenti, specializzata nel real estate, che ha lavorato già a diversi progetti con Four seasons) e da Philip Levine, ex sindaco di Miami Beach .

Al Monaco boat show

La Four seasons yachts è stata presentata, in un evento a cui ha preso parte anche Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, nella giornata di apertura del Monaco boat show (28 settembre - 1 ottobre) perché, già nel nome, si ispira agli yacht di lusso. In pratica, la compagnia vuole offrire ai propri clienti un tipo di crociera del tutto simile, quanto a lusso e lifestyle, a quella che potrebbero fare su un megayacht.

La prima nave di Four season sarà lunga 207 metri e larga 27 (quindi di dimensioni decisamente più piccole, rispetto ai colossi del mare delle crociere tradizionali) e avrà 14 ponti e 95 cabine. Di queste, 20 sono suite che hanno un costo di costruzione di 4,2 milioni di dollari ciascuna.

Ampi spazi e lusso

La nave offrirà, ha assicurato la società armatrice, circa il 50% in più di spazio per ospite, rispetto alle unità della stessa categoria oggi esistenti, e sarà contraddistinta da oggetti artigianali su misura e da servizi personalizzati ai clienti.