Four Seasons mette l’Italia nel mirino per espandersi con hotel urbani e resort

4' di lettura

L’ospitalità italiana di lusso, e non solo, fa gola a investitori e gestori internazionali, pronti a mettere le mani avanti appena si presenta una occasione in zone di pregio o per strutture da valorizzare. Il fermento del settore si percepisce nell’aria, dopo un anno di difficoltà e chiusure che ricorda il post 11 settembre 2001.

È così che investitori internazionali, anglosassoni che ultimamente hanno preso il posto dei fondi sovrani mediorientali, ma anche catene di gestione note nel mondo vogliono essere presenti nel Paese e decidono di ampliare il proprio portafoglio. Four Seasons è tra queste ultime. E se come si vocifera dal 2026 il Danieli di Venezia avrà proprio l’insegna del brand canadese - fondato da Isadore Sharp e che vede dal 2007 proprietari di maggioranza Bill Gates e il principe Al-Waleed bin Talal -, il territorio di caccia è ampio e si stende fino al Sud.

Loading...

Alla domanda su quale strategia il gruppo stia applicando in Italia, Justin Smathers, senior vice president, development Europe, risponde che Four Seasons è sempre in cerca di opportunità nelle migliori destinazioni, con partner (finanziari o immobiliari, ndr) che ne condividano la visione di eccellenza per offrire un prodotto unico nel mercato di riferimento. Un segmento quello del lusso dove la concorrenza è sempre più elevata.

«Puntiamo a portare avanti una strategia di espansione e crescita in Italia, per questo stiamo cercando occasioni per aumentare la nostra presenza nel vostro Paese» dice. Non nasconde di avere trovato ottime opportunità per aprire hotel a brand Four Seasons nei prossimi anni, ma non può dire di più al momento. Si sbilancia solo sulla Puglia. «Vogliamo aprire in pochi anni un nuovo resort sul mare in Puglia» dice.

Tra le recenti aperture c’è una struttura iconica come quella del San Domenico Palace a Taormina, di proprietà del gruppo Statuto come l’hotel iconico di Milano - al momento in soft opening e presto a regime per la clientela. E sono proprio Puglia e Sicilia che negli ultimi tempi hanno fatto da catalizzatore dei capitali in cerca di investimenti alberghieri e dei grandi brand. Due regioni che hanno ancora molto da offrire in termini di crescita di turismo di qualità.