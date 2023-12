Four Seasons, Milano

Ogni città ha il suo salotto buono. Quello di Milano ha l’indirizzo al Four Seasons di via Gesù, una traversa di Montenapoleone illuminata a festa. Come ogni anno, il cinque stelle dei milanesi crea insieme al direttore artistico Vincenzo Dascanio una speciale atmosfera natalizia nella hall e nell’accogliente sala del camino. Quest’anno sembra di entrare in un’antica cartoleria, con i soldatini stile schiaccianoci, rotoli di carta colorata, nastri, fiocchi, velluti, cappelliere. Il titolo della scenografia è infatti «Unwrapping Christmas», ovvero un Natale da spacchettare e scoprire con tanti appuntamenti.

L’appuntamento è lì ogni pomeriggio per l’afternoon tea o un aperitivo con dessert e cocktail creati per le feste ispirati alle fragranze di Acqua di Parma, come il drink Porta Fortuna, con rum bianco, sandalo e patchouli, e il Dolce del Bosco, un crumble con crema diplomatica, pinoli caramellati, salsa all’eucalipto, legno di cedro affumicato. Per il 24, 24 e 31 dicembre, lo chef Fabrizio Borraccino prepara tre menù speciali, anche in versione vegetariana su prenotazione.