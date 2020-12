Four Seasons ristruttura l’hotel iconico di Milano I lavori partiranno a gennaio 2021 e interesseranno l’intera struttura, dalla lounge al ristorante, dalle camere al giardino. A firmare il nuovo albergo sarà Patricia Urquiola di Paola Dezza

Il mondo degli hotel penalizzato dalla pandemia da Covid-19 coglie il momento per ristrutturare. È la scelta del Four Seasons Hotel Milano che ha annunciato una chiusura temporanea in virtù di una completa ristrutturazione a partire dal gennaio 2021.

L’edificio che ospita l’hotel è un ex convento del XV secolo che ha mantenuto il fascino dell’epoca. Come nel giardino esterno e nella Spa.

Nel 1993 è stato il primo hotel della catena internazionale Four Seasons ad essere aperto nell’Europa continentale.

L’hotel verrà rinnovato nelle aree comuni, nel ristorante, ma verranno rivisti anche il bar, le camere e le suite, e tutte le sale meeting. I lavori si svolgeranno in differenti fasi suddivise per tutto l’arco del 2021 e verranno completati entro la fine dell’anno.

A firmare il disegno della ristrutturazione sarà l’architetto Patricia Urquiola, che già ha disegnato a suo tempo il centro benessere. Mentre a ripensare il giardino sarà l’architetto paesaggista e agronomo Flavio Pollano.

La prima fase di ristrutturazione comprenderà una nuova Lobby e una lounge, un nuovo ristorante e un nuovo bar. Il ristorante e i bar non solo saranno completamente ristrutturati, ma avranno un’identità completamente nuova.

Una volta completata la prima fase di ristrutturazione entro la primavera del 2021, Four Seasons Milano riaprirà le proprie porte, proseguendo i lavori di ristrutturazione che interesseranno le camere, le suite e le sale meeting.