Four Seasons sbarca a Ostuni in Puglia con Omnam Group Non si fermano gli investimenti nei resort di Vincenzo Chierchia

Four Seasons Hotels and Resorts e Omnam Group annunciano in una nota congiunta un nuovissimo resort in Puglia in un'incontaminata proprietà fronte mare, il nuovo hotel conta 150 tra camere e suite. L'esclusiva location offre agli ospiti un inedito affaccio sul mare Adriatico, accesso diretto alla spiaggia, e, grazie alla posizione strategica, la possibilità di muoversi facilmente nei dintorni alla scoperta del Salento e di città storiche come Ostuni.

John Davison, President e CEO di Four Seasons Hotels and Resorts, afferma entusiasta: «Mentre cresciamo come brand, il nostro obiettivo è quello di aprire alberghi nelle migliori destinazioni del mondo e in mercati dove possiamo portare la nostra esperienza di lusso di alto livello. La Puglia rappresenta il raggiungimento di questo duplice obiettivo. Questo progetto, grazie alla sinergia con la Omnam Investment Group di David Zisser, è perfetto per rafforzare ed espandere la nostra presenza in Italia, un mercato per noi cruciale. Non vediamo l'ora di fissare nuovi standard di ospitalità in questa bellissima regione, creando opportunità sorprendenti per i nostri ospiti nello scoprire con Four Seasons questa meravigliosa destinazione».

«Abbiamo acquisito il terreno alla fine del 2020, insieme al nostro partner di fiducia: IAC Investments guidata da Adam Hudaly. Siamo sempre alla ricerca di opportunità che ci permettano di creare qualcosa di unico e inaspettato per ogni progetto e siamo molto entusiasti dell'opportunità di concretizzare la nostra missione con un marchio iconico come Four Seasons»' afferma David Zisser, Founder e CEO di Omnam Group. «Sempre più viaggiatori desiderano scoprire la Puglia, e non vediamo l'ora di presentare la miglior offerta di lusso del territorio, non solo attraverso un design unico ed esperienze d'elezione, ma anche attraverso l'esclusivo servizio per il quale Four Seasons è conosciuto in tutto il mondo».

Situato a soli 40 minuti di auto da destinazioni come Ostuni, Alberobello e Monopoli, il prossimo Four Seasons in Puglia è uno dei pochi resort della regione con accesso diretto alla spiaggia. Le camere e suite sono situate in unità che ricordano vere e proprie ville private, tutte affacciate sul mare, progettate da HKS Architects, premiato studio di design internazionale che ha già lavorato con Four Seasons su progetti alle Bahamas, a Tunisi e in Egitto, mentre gli interni sono curati da ODA Architecture.

Il resort include sei ristoranti e bar, tra cui un ristorante fruibile tutto il giorno, un ristorante di tipica cucina locale, un bar & grill accanto alla piscina, un lobby lounge bar, un signature bar e un beach club. Il resort offre anche ampi spazi per riunioni ed eventi, tra cui una sala da ballo e sale riunioni più piccole in un edificio separato, nonché diversi spazi per eventi all'aperto.Il centro benessere include un centro fitness, 10 sale trattamenti, hammam, sauna, piscina e un centro yoga.

Il resort si trova a 40 chilometri dall'aeroporto internazionale di Brindisi e a 95 chilometri dall'aeroporto internazionale di Bari; entrambe le destinazioni sono naturalmente raggiungibili anche via treno. Il nuovo resort di Four Seasons in Puglia si unisce alla collezione delle 3 proprietà Four Seasons in Italia che include Four Seasons Hotel Firenze, Four Seasons Hotel Milano, e San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel in apertura nell'estate 2021.



Omnam Group - Omnam è un investitore e sviluppatore immobiliare di livello globale, famoso per la sua visione incisiva nel trovare e sviluppare beni immobiliari iconici. La competenza principale di Omnam risiede in hotel di medie e grandi dimensioni, aparthotel, sviluppi residenziali e ad uso doppio in Europa; il suo portfolio comprende progetti in Olanda, Belgio, Francia e Italia. Recentemente ha acquisito un complesso immobiliare storico in Toscana, alle porte di Firenze

Four Seasons Hotels and Resorts - Fondato nel 1960, il gruppo Four Seasons continua a definire il futuro dell'ospitalità di alto livello, con un'immaginazione straordinaria e un costante impegno verso l'offerta dei più alti standard in termini di qualità e di servizio, altamente personalizzato. Four Seasons attualmente gestisce 119 hotel e resort e 45 residenze private in 48 Paesi, comprendendo più di 50 progetti attualmente in corso di realizzazione.



