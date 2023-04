Fox divorzia da Tucker Carlson e cala a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tucker Carlson lascia Fox News. Ad annunciarlo è l’emittente all news di Ruper Murdoch in una nota. «Fox News Media e Tucker Carlson hanno concordato di separarsi», ha annunciato l’emittente, ringraziando per il contributo il suo volto più noto. L’ultimo show serale di Carlson, finito al centro delle polemiche per la vicenda della causa per diffamazione intentata contro Fox dalla Dominion, è andato in onda venerdì 21 aprile.

Il patteggiamento con Dominion, produttrice della macchinette elettorali falsamente accusate di avere alterato il voto delle Presidenziali 2020, è costato a Fox News 787,5 milioni di dollari. L’emittente all news di Rupert Murdoch rischia ora un’altra causa per diffamazione da 2,7 miliardi di dollari da parte di Smartmatic, altra azienda produttrice di tecnologia per i processi elettorali.

La accuse di disinformazione

Fox News è stata accusata di avere diffuso e rilanciato le false accuse di brogli elettorali promosse da Donald Trump e dal suo entourage, pur sapendo che si trattava di teorie senza fondamento. Carlson è il volto più popolare nel prime time di Fox ma è stato anche al centro di numerose controversie e grane per il network in seguito ai suoi commenti sulla razza e sui diritti della comunità Lgbtq. La sua uscita da Fox segue il patteggiamento da 787,5 milioni di dollari per evitare un processo che avrebbe portato sul banco dei testimoni Murdoch ma anche lo stesso Carlson.

Dopo le elezioni del 2020, il popolare conduttore ha difeso a spada tratta coloro che hanno assalito il Congresso il 6 gennaio, minimizzando la presenza fra la folla dei nazionalisti bianchi. Con la guerra in Ucraina è stato accusato inoltre di essere un sostenitore di Vladimir Putin.

Fox Corp, la società a cui fa capo Fox News, cala a Wall Street. Il titolo perde il 3,60% dopo l’annuncio del divorzio da Carlson.