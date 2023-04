Fox patteggia con Dominion sulle accuse di brogli nelle elezioni 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fox, l’emittente americana di proprietà di Rupert Murdoch, patteggia con Dominion Voting Systems, azienda che produce dispositivi elettronici per il voto, che l’ha accusata di diffamazione per le teorie mai provate sulle frodi elettorali nel 2020 che avrebbero favorito Joe Biden contro Donald Trump.

Il giudice del Delaware che supervisiona il caso ha annunciato martedì che “le parti hanno risolto il loro caso” in seguito a un accordo raggiunto all’ultimo minuto, alla vigilia di un processo di sei settimane. L’apertura delle udienze era prevista per il pomeriggio.



Fox News, l’organizzazione giornalistica conservatrice, e il suo proprietario Fox Corp erano stati citati in giudizio per 1,6 miliardi di dollari dal produttore di macchine elettorali Dominion nel 2021, per le accuse al produttore di aver truccato i suoi dispositivi per assegnare i voti a Joe Biden, di aver pagato tangenti ai funzionari elettorali.