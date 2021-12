Foxconn Model E, Pininfarina al MotorXpo di Hong Kong

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pininfarina torna all’International MotorXpo Hong Kong con una nuova creazione, la berlina elettrica Model E disegnata per Hon Hai Technology Group (Foxconn), al suo debutto in un salone dell'auto. La Model E è stata interamente costruita nell’atelier Pininfarina di Cambiano e rappresenta il primo passo di un’importante collaborazione strategica con Hon Hai che proseguirà in futuro. La berlina di lusso tecnologicamente innovativa è in grado di soddisfare le esigenze delle fasce medio-alte di consumatori. Lo spazio del sedile posteriore può trasformarsi in un ufficio mobile, con dispositivi personali collegati all’autovettura consentendo una serie di applicazioni intelligenti come l’apertura delle porte con riconoscimento facciale, finestre intelligenti e interfacce veicolo e ambiente. Oltre al lusso e al comfort la Model E, con prestazioni elevate e tecnologia di controllo dinamico avanzata, eroga circa 750 cavalli e raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2”8, con un’autonomia di 750 km. Il team di Pininfarina è stato responsabile della definizione dello stile sia degli esterni che degli interni della Model E, compresa la user experience che l’utente vivrà nell’abitacolo. Una delle caratteristiche principali consiste nelle superfici intelligenti sulla parte anteriore, laterale e posteriore del veicolo, con le quali comunica con il mondo esterno.